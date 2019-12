Triste noticia: murió Santiago Bal

09/12/2019 - 13:37 Pura Vida

Este mediodía, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Santiago Bal. El actor y productor teatral tenía 83 años y desde hace varios días estaba en coma farmacológico.

"Fede me dijo que Santiago murió", confirmó Carmen Barbieri en diálogo con Intrusos.

Te recomendamos: El doloroso momento de Fede Bal al hablar de su papá: “Me dio los mejores 30 años”

El pasado lunes, en Showmatch, Federico había roto en llanto al admitir que la situación de su papá era irreversible: “Lo único que queda es rezar por papá porque no está nada bien, está muy deteriorado, está todo comprometido. reo que hay un lugar mejor y no es vida cómo estaba. A veces los familiares sentimos un alivio. Hay un alivio que uno tiene que sentir como hijo y transmitírselo a la persona. Me dio los mejores 30 años de su vida y ya es momento de ocuparse de él. Ocuparse de él es también irse”

Santiago Bal, de visita en Santiago, en el año 2011.

Santiago estaba internado desde principios del mes de julio en el Instituto Médico de Alta Complejidad, por problemas respiratorios y circulatorios. Luego, fue trasladado a la Clínica de Rehabilitación Alcla.

Te recomendamos: Santiago Bal anunció su retiro de los escenarios

Su recaída fue debido a una neumonía. Cabe remarcar que Santiago padecía EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y había superado 18 operaciones de un cáncer que le fue detectado a los 39 años.

Santiago, padre de Mariano, Julieta y Federico, participó en más de 40 obras de teatro y filmó 36 películas. La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor en el mundo del espectáculo.