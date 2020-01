Paulo Londra actuará en Jesús María y estas fueron sus condiciones

10/01/2020 - 19:13 Pura Vida

El trapero Paulo Londra se presentará por primera vez en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y previo a su actuación, se conocieron las exigencias que hizo junto a su equipo.

De acuerdo a las peticiones, Londra no dará entrevistas a medios, no se sacará fotos ni videos, ni habrá firmas o los “meet and greet” con fanáticos.

También fueron muy específicos en cuanto a aspectos técnicos del show, dado que no permitirán cualquier tipo de filmación y/o grabación, así como transmisión del mismo vía streaming, su reproducción, transmisión o retransmisión (por ejemplo, radio o televisión).

Eso no implica que no se puedan utilizar las pantallas del escenario y los laterales para que el público presente pueda ver mejor el show, pero esa grabación debe ser autorizada por la producción de Londra, y luego debe ser entregada al manager del tour.

El sonidista de Londra supervisará que no se grabe el audio de consola de la presentación. Si se violan algunas de estas condiciones, la producción del artista puede reclamar una multa al productor local del espectáculo.

Entre otras exigencias, a los fotógrafos acreditados de medios de comunicación sólo se les permitirá tomar fotos de las 3 primeras canciones, y ninguno podrá subir al escenario durante el concierto.

Asimismo, en cuanto al catering, trascendió que degustará salame típico de Colonia Caroya y otros productos regionales.

El cantante de trap se presentará el lunes 20 de enero, fecha conocida como la noche extra.