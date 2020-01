Una joven española afirmó que estuvo embarazada de Paulo Londra y abortó

11/01/2020 - 17:33 Pura Vida

Paulo Londra se convirtió en uno de los artistas más exitosos del momento. Con tan solo 21 años, el cantante de trap ya cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y en todo el mundo. Además de eso tuvo la oportunidad de grabar con Ed Sheran y que su voz recorriera el mundo.

Sin embargo, una persona que tuvo un vínculo íntimo con el músico realizó una fuerte confesión por Twitter.

Se trata de Lyna Bekkiche, joven española de 18 años que confesó haber quedado embarazada de Londra tras una relación ocasional.

Además del tweet en un hilo de la persona en cuestión, su confesión tuvo lugar en ratingcero. La escena transcurrió en una nueva juntada que los tuvo a ambos juntos en Madrid, donde allí aconteció el acto sexual que desembocó en el posterior embarazo.

Esto narró Lyna: “Estábamos jugando a ‘verdad o reto’. Yo tenía el rumor de que Paulo tenía novia. Entonces en el juego se lo pregunté y me dijo que ‘no, que se había separado hace unas semanas’. Si me decía que tenía novia, no pasaba lo que pasó. Se hicieron las 5 de la mañana y quería ducharme. Me dijeron que podía usar el baño de cualquier habitación. Cuando salí de la ducha, entró una persona que era Paulo. Él ya se iba a dormir. Le dije ‘me maquillo y me voy’. Cuando me fui a despedirme me dijo ‘quedate un rato, vamos a hablar de música’. Empezamos a hablar. En un momento le estaba rapeando una canción a él. Yo rapeo mal en español porque tengo origen francés. Para callarme me besó y ahí empezó a pasar todo.

Tras el “positivo” en su test de embarazo, más lo que contó hacia allegados de Paulo, Lyna expresó: “Yo tenía muchas opciones, ninguna era abortar. Me llaman Piero (Graziani) con Paulo. Lo primero que me dice es ‘te mando dinero para que tú puedas abortar’. Él no me pidió opinión ni nada. Él me decía que ‘tenía novia’, que ‘iba a arruinar su carrera’ y ‘cómo voy a criar un niño si tengo 18 años’. Yo le respondí que él no tiene por qué ser parte de su vida si no quiere. Yo tengo mi familia y mis cosas. Mi familia tiene una buena posición económica, no necesito el dinero de Paulo. Él me dijo ‘vale, vale’ y me colgó. A las tres horas, Piero me cuenta diciéndome que estaba viniendo para Madrid. No lo podía creer”.

Por último, tras el pedido constante, la española tomó su decisión final. “En un momento dije ‘ya está, no aguanto más’. Hablé con mi madre y le conté. Ella me dijo que esperara unos días o semanas para que sea mi decisión, pero no le hice caso. Después le pedí a Piero que lo llame a Paulo. Le dije ‘voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida’. Él me decía ‘muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos’. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera. Fuimos con Piero y firmé los papeles. Si bien nadie me obligó, hubo una manipulación. Nadie me puso un cuchillo. Y lo hice”.