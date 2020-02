Polino no quiere hacer temporada sin Gasalla

02/02/2020 - 21:06 Pura Vida

Aunque públicamente trascendió que tras regresar a Buenos Aires, por sus problemas de salud, Antonio Gasalla decidió no continuar con la temporada teatral de Mar del Plata, su compañero Marcelo Polino está esperando la comunicación oficial del levantamiento de la obra por parte de los productores para también armar sus valijas.

Así lo señaló en la comunicación telefónica que mantuvo con Yanina Latorre y Amalia Granata, quienes lo acompañan en el programa de Radio Mitre. “Me ofrecieron armar algo para el mismo teatro, pero dije que no. También sumarme a ‘Únicas’, como presentador o en ‘Veinte Millones’, la de Carmen Barbieri. Yo fui claro, cuando me den la palabra oficial que no sigo con Antonio, me vuelvo a mi casa...”, aseguró Polino, quien espera poder reunirse hoy con Guillermo Marín, el productor del espectáculo que compartía con Gasalla.

Y sobre la salud del capocómico contó: “Lo de la rodilla aparentemente tiene que ver con el cáncer de piel. No pregunto mucho porque estoy más del lado del amigo. Lo que me dice Antonio es que fue al médico, que se hizo todos los estudios. Me duele en lo personal esta situación”.

Hoy, Gasalla también recibiría su informe médico. “Fue a tres médicos y el lunes (por hoy) tendrá sus resultados. Los estudios son por todo. Recordemos que es una persona de casi 80 años. Cuando llegamos a Mar del Plata, él se encontraba bien, pero el rodar de la temporada te lo hace sentir en el cuerpo”, explicó Polino.

Gasalla está siendo cuidado por su hermano y por su cuñada, según contó el también jurado del Bailando. Y agregó: “Estamos atentos a su estado de salud y cómo se siente él”.

Sobre su situación laboral repitió: “Yo me tengo que quedar acá en Mar del Plata. Cuando me notifiquen que la obra está levantada, me volveré. Pero nadie me comunicó nada. Yo tengo un contrato firmado y alguien me tiene que avisar”.l