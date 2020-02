Leo Dan lleva la “Caravana del amor” por EE.UU. y ya tiene listo su nuevo CD

11/02/2020 - 21:45 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL

Leo Dan sigue su paso triunfal por diversos escenarios de ciudades norteamericanas. El cantautor santiagueño está de gira con su espectáculo denominado “La Caravana del Amor”, una propuesta que comparte, en cada destino que toca, con grandes figuras de la música universal.

Ya estuvo en el West Gate Theatre de Las Vegas y en Reno Sierra Theatre de Reno. El jueves 14 actuará en el Toyota Arena de Ontario mientras que el 15 estará en el Paramount Theatre of the Arts, de Oakland. Allí, el santiagueño estará acompañado por Shaila Durcal & King Clave. El 16, también con Shaila y con King Clave, cantará en el Save Mart Center, de Fresno. El próximo domingo 23, en el James L. Knight Center, de Miami, Leo Dan cantará con José Luis Rodríguez, el “Puma”, y también con Erika Ender.

En tanto, el 8 de mayo próximo se presentará en el Tower Theatre OKC, Oklahoma City (EE.UU.).

Leo es considerado como una de las más grandes estrellas de la canción. Por su obra, ha sido premiado en el mundo.

El artista, oriundo de Estación Atamisqui, se hizo tiempo para responder a unas preguntas enviadas por EL LIBERAL, a través de su entrañable amigo Julio César “Tati” Moreno.

¿Qué significa para usted seguir cantando, convocando multitudes, llenando míticos escenarios y renovando público?

Es una bendición de Dios el poder estar, nuevamente, ante tanta gente que me admira, que me quiere, que me respeta. Pero más que nada creo que es un compromiso que yo tengo con Jesucristo, de predicar la palabra y sobre todo dar el mensaje de que Dios nos ama y que él nos perdona todo, que Dios nos quiere como el papá más bueno del mundo y ha dado su hijo para que todo el que crea en él sea salvo. Yo creo que ese es el motivo por el cual sigo cantando.

¿Qué representa para usted cantar con José Luis “Puma” Rodríguez, Shanina Durcal, King Clave y Erika Ender?

Gracias a Dios, desde hace bastante tiempo, sobre todo con King, hacemos gira juntos. King es buen compañero, un buen amigo. Con el “Puma”, es la primera vez que voy a cantar en un escenario con él. Y se va a repetir en Chile también porque él (por el “Puma”) va a hacer un concierto y yo soy invitado de honor de parte de él y me va a hacer un homenaje. El “Puma” es un hombre de Dios y para mí es un aprendizaje más oírlo hablar. Voy a estar con él, conversar y hablar de la palabra. Eso me llena de alegría y gozo.

¿En qué estado se encuentra la grabación de la segunda parte de “Celebrando a una leyenda”?

La segunda parte de “Celebrando a una leyenda” ya está terminada, todo listo. Posiblemente van a salir en marzo las primeras canciones con diferentes duetos. Son tantos. La mayoría son chicos jóvenes, de México.

¿Con que músicos hará duetos en “Celebrando la leyenda 2”?

Con Carlos Rivera, que es muy conocido en la Argentina. Con él grabé la canción “Esa pared” con un estilo, sobre todo, más que nada tipo bolero. Después, con La Sonora Santanera, con Bronco, con Amanda Miguel, con Diego Verdaguer, Ramón Ayala y Natalia Jiménez, entre otros.

“No paran de llamarnos y de brindarnos cosas positivas”

Además del disco y la “Caravana del Amor” ¿nuevos proyectos para el 2020?

No parar y pedirle fuerzas a Jesús. Todos los días hay una agenda a desarrollar. Nos asustamos. Nos asustamos, pero nos alegramos también porque no paran de llamarnos, de contratarnos y de brindarnos tantas cosas positivas. A veces, cuando pienso que nací en Atamisquí y a donde llegué, por donde ando, las cosas que digo y las cosas que hago, siempre digo que todo es una bendición. Ojalá que todo el mundo pueda alinearse en la línea ganadora que es la línea de Jesucristo.

Reveló por qué quiere que se haga una serie sobre su vida

Leo Dan analiza varios proyectos fílmicos que le acercaron para llevar su vida y obra a una serie de televisión. “Hay dos o tres propuestas que son interesantes”, resaltó el músico santiagueño a EL LIBERAL.

¿En qué etapa se encuentra el proceso creativo de la serie sobre su vida?

Estamos en eso. Hay muchas propuestas y estamos estudiándolas. Hay dos o tres propuestas que son interesantes. Lo que queremos es que sea un mensaje (a través de la serie que elija Leo para filmar sobre aspectos de su vida y obra) aparte de las buenas cosas que hice y de algunas que no hice buenas, pero que la gente aprende y sepa que uno es un ser humano.

¿Qué siente al saber que en marzo será homenajeado en EEUU., tal como lo hicieron en México?

Todo lo que significa recibir premios, halagos y cosas positivas es muy importante para cualquier artista, así te regalen un caramelo o una sonrisa como lo que he visto ahora en Las Vegas y en Reno. La gente se arrimaba y me decían cosas lindas, sobre todo de la palabra cuando hablo y cuando predico. El Señor pone palabras en mi boca y es eso lo que transmito. Así que, todo bien y muy agradecido.

Leo Dan con Pedro Fernández. Grabaron “Como te extraño mi amor”.

Mensaje a los santiagueños: “La vida se hace más fácil cuando uno cree y puede darle un poquito de fe”

Leo Dan envió también un mensaje a los santiagueños. “Santiagueños, no aflojen; argentinos, no aflojen. Dependen de nosotros las cosas buenas que vengan. El sacrificio hay que hacerlo, prepararse porque las cosas no funcionan si uno no está preparado, hay que tener propósitos claros. La vida se hace más fácil cuando uno cree y puede darle un poquito de fe y el milagro sucede. Hay que creer y ponerle fe”, fue el mensaje a sus comprovincianos.

Luego, contó que grabó con el mejicano Pedro Fernández, “Cómo te extraño mi amor”, un clásico de Leo que, además de formar parte del disco de Pedro, es la banda sonora de la serie televisiva “El Preso Nº 1”, en versión de Fernández.

¿Qué sintió cuando en la serie “El Preso Nº 1”, Pe dro Fernández cantó “Cómo te extraño mi amor”?

Para mí es una alegría grande cuando un tema mío tiene la posibilidad de estar en una serie (“Cómo te extraño mi amor”, en “El Preso Nº 1”) o en una película (“Te he prometido”, en “Roma”, de Alfonso Cuarón). A raíz de eso, hace dos semana, Pedrito (por Pedro Fernández, quien canta “Cómo te extraño mi amor” en “El Preso Nº 1”) vino de México con todo su equipo, grabamos parte del tema e hicimos unos comentarios sobre la alegría de sentir que él la grabó a la canción y que la va a incluir en su disco. La grabó completamente como es. Estaba contento y yo también porque, realmente, hizo una buena versión. Él canta súper bien. Es mi amigo, lo quiero, lo conozco de niñito, cuando tenía 6 o 7 años cuando empezó con su “Mochila azul”.l