Un año antes de la muerte de Fernando Báez Sosa, dos de los de los rugbiers atacaron a otro joven en un boliche

Un año antes de haber participado en la mortal paliza de a Fernando Báez Sosa, dos de los rugbiers habían atacado brutalmente a un joven, causándole heridas de consideración, a la salida de un boliche en Zárate.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2019 y tuvo como víctima a un joven de 21 años que terminó en la guardia del hospital con la lengua partida en dos y el rostro desfigurado. Los acusados son Lucas Pertossi (preso por el crimen de Fernando) y Alejo Milanesi (ya fue excarcelado).

La víctima, que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, relato que a pesar de que no solía hacerlo seguido, fue a bailar en el boliche de moda en Zárate y a la salida fue atacado por los rugbiers, que le propinaron decenas de piñas y patadas que lo enviaron directo a la guardia del hospital.

El médico que lo atendió a las 7:15 de la mañana del 21 de enero constató las lesiones: traumatismo facial y traumatismo ocular izquierdo. La víctima acusó a Lucas Pertossi (amigo de su exnovia) y a Alejo Milanesi. “En Zárate nos conocemos todos y ya pasamos por el sufrimiento de los Pertossi”, expresó en una entrevista concedida a Infobae.

“Cuando vimos lo que pasó en Gesell, nos volvió el terror al cuerpo. Pensamos que así podría haber terminado él, o peor, porque son chicos que en Zárate todo el mundo conocía su violencia y gozaban de impunidad”, agregó un familiar.

Por pedido de la víctima, no se realizó denuncia ante la policía, pero ante la repercusión del hecho, el padre de Pertossi se habría comunicado con ellos. “Primero nos dijo que su hijo no había sido y después nos invitó a su casa. Nos dijo de ‘arreglar’. Nosotros le respondimos que iba a tener que arreglar con nuestro abogado". Ahora se arrepienten de no haber dado intervención a la policía.

Conservan fotos, informes médicos y hasta capturas de una publicación de Pertossi en Twitter, momento antes de aquel ataque: "3 noches seguidas a las piñas", se jactó.