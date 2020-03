La enseñanza que le dejó Viña del Mar a Destino San Javier

30/03/2020 - 21:21 Pura Vida

“Si tú te vas”, “La Oma”, “Calle Angosta”, “A Monteros”, “15 Primaveras”, “El duende del bandoneón”, “Mujer niña y amiga” y “Zamba para olvidarte” entre los más destacados, son temas versionados que a Destino San Javier le ha dado inmensa satisfacción, pero “Justo ahora” es la que los encumbró internacionalmente al ganar en el Festival Internacional de Viña del Mar 2019. Sobre este hito en su carrera habló también EL LIBERAL con Bruno Ragone.

- ¿Qué enseñanzas les ha dejado su paso exitoso por Viña del Mar y de qué manera las aplican hoy?

- Lo del Festival de la Canción de Viña del Mar, sin lugar a dudas, fue un antes y un después para nosotros. A nivel enseñanza, nos ha enseñado a ser mucho más profesionales y de qué manera desglosar una canción hasta el máximo. Quizás, en algún que otro show, uno pasa por arriba alguna que otra canción. El tiempo que le hemos dedicado a ‘Justo ahora’ en los arreglos y en la puesta en escena ha sido intenso. Todo eso lo hemos hecho después con cada canción. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar nos ha puesto en un lugar más profesional de llevar a cabo nuestros espectáculos.

- ¿“Justo ahora”, la canción con la que ganaron en Viña del Mar, tiene destino de clásico?

- “Justo ahora” nos ha dado tantas satisfacciones. Sucede que nos mandan videos de que se la canta en algunas escuelas, de que algún que entre otro ballet lo incorpora en su repertorio a lo mismo que ‘Zamba para olvidar’ y ‘Zamba de mi esperanza’. Creo que es muy pronto para decir que va a ser un clásico. Ojalá que sí. Tiene todos los condimentos para que, haciendo futurología, en veinte años la canten todos los grupos. Eso, de suceder, verdaderamente, sería algo increíble para nosotros, un sueño.

¿Qué significa para vos cantar y llevar el estilo que los identifica por el mundo?

Llevar Destino San Javier por el mundo es un compromiso. Es algo que quizás nuestros padres hicieron, pero siento que se habían quedado un poco en la mitad del camino porque la música no estaba tan globalizada. No tenían tantas herramientas como la que tenemos nosotros hoy. Sin embargo, el Trío San Javier tiene canciones que han sido muy conocidas en México, Colombia y en Perú. Cuando nos encontramos con amigos mejicanos, colombianos y peruanos les decimos que esta canción es de nuestros padres y no lo pueden creer. Realmente, para nosotros, es un orgullo poder seguir y continuar en el exterior un poquito la historia y un poquito ese camino que comenzaron nuestros padres en el exterior.

- ¿Hay obras y autores que ustedes sueñan reversionar con sus voces?

- Hay muchísimas canciones que tenemos ganas de cantar. Al ser tres (por los integrantes del grupo), quizás uno sueñe con una cosa y otro con otra. Buscamos siempre generar ese equilibrio entre la canción que cada uno sueña y la que piensa que puede querer la gente. No es fácil. No es solamente lo que a uno le guste sino que hay que coincidir entre lo que a uno más o menos le gusta y lo que le puede gustar a la gente.

“La música me lleva a otras dimensiones y me genera sensaciones maravillosas”

¿El arte, en este caso la música, te libera?

Totalmente. Siempre tengo mis momentos sentados en mi piano en donde no importa la hora del día. Me dejo llevar por ese sueño, sueño que comenzó cuando tenía apenas 15 años y empecé a dedicarme a la música. No lo he perdido. Al subir a cada escenario siento la misma satisfacción y el mismo cosquilleo. Disfruto mucho todo momento que me brinda la música. La música me lleva a otras dimensiones y me genera sensaciones maravillosas.

“Al estar uno mucho de gira te quita mucha vida social”

¿Qué te quitó y que te dio el camino andado con la música?

Al estar uno mucho de gira te quita mucha vida social. Si bien te relacionas con mucha gente que no conoces, pero es tu público y te da tanto cariño, lo que uno se pierde son quizás casamiento de familiares, cumpleaños de amigos y juntadas. La misión de nosotros es subir al escenario y cuando termina ese escenario subir al otro y al otro, grabar un disco y cuando terminas de grabar un disco pensar en grabar el otro. Entonces, uno va perdiendo muchas cosas pero se recompensa muchísimo con todo el cariño de la gente, con las satisfacciones que nos dan como pasó, por ejemplo, con “Justo ahora”. En esa compensación, uno va encontrando la felicidad.l