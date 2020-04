Las parejas del Bailando 2020 ya ensayan por Skype

06/04/2020 - 20:30 Pura Vida

La nueva temporada del show que Marcelo Tinelli conduce en la pantalla de El Trece llegará en un contexto excepcional, adonde las parejas que participarán en el Bailando por un sueño ni siquiera se encuentran para ensayar, sino que utilizan las videoconferencias para trabajar en sus coreografías hasta el día del debut, o hasta tanto se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

La campeona del Bailando 2019, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, el ex de Flor Vigna, fueron los primeros en comenzar con sus rutinas de baile por skype, lo cual les resultó un poco extraño, por lo menos a ella. “Me frustré un poco al principio porque de repente me encuentro con el hecho de que tengo que tener el doble de fuerza de voluntad para entrenar lo que entrenaba antes, para ensayar a distancia, ahora no tengo gimnasio ni entrenador, ni la facilidad de tener una sala de ensayo y por eso entré un poco en crisis”, contó hace poco Flor Jazmín, quien acaba de romper la convivencia con su novia Mariana Tajes.

Otra famosa que ya comenzó con sus ensayos es la “Trilliza de Oro”, María Emilia. “Yo estoy ensayando primero. Mi coach es Barby (Realli). Calculo que cuando termine con mi coreo empezará con la de Laura. Por ahora la que ensaya soy yo. No tienen muy claro cómo va a hacer, pero lo estamos haciendo. En principio la idea de Marcelo Tinelli es que las parejas bailen en ‘espejo’ sin tocarse”, comentó Emilia a Newsigitales.

Con los primeros pasos del ritmo disco indicados por la coach Barby Realli, las Trillizas ya comenzaron a practicar para intentar estar a tono con el bailarín Ernestito Díaz, quien fue declarado Campeón Nacional de Malambo, en la 52º edición del Festival Nacional del Malambo de Laborde (Córdoba).

Por otra parte, Dalma Maradona también confirmó su participación y ya se puso en la tarea de aflojar el cuerpo. Solo que antes tuvo que acordar ciertas claúsulas con la productora de Marcelo Tinelli.

La mayor de las hijas de Diego Maradona solicitó tener una peinadora y una maquilladora personal; viaje ida y vuelta al estudio La Corte sola en un auto, y un único contacto que será por el tema de vestuario con la utilización de guantes y barbijo, según reflejó Diarioshow.

Además, la actriz prohibió la presencia de personas vinculadas con su papá durante su performance en el estudio, en un intento por frenar el “robo de cámara” de cualquiera para hablar mal de su familia.