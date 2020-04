Luisana Lopilato, ¿maltratada por Bublé?

12/04/2020 - 20:31 Pura Vida

Las transmisiones diarias desde Instagram, con las que la actriz argentina Luisana Lopilato y su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, intentaban devolver a sus millones seguidores el acompañamiento que recibieron cuando atravesaron la angustiante enfermedad de uno de sus hijos, a quien le habían diagnosticado cáncer, se les volvió en su contra, y los cubrió con un manto de sospechas de malos tratos en la pareja.

En su última transmisión en vivo desde Vancouver, un seguidor remarcó un gesto violento que vio en Bublé hacia Luisana, cuando éste la “codeó” con fuerza provocando una reacción de sorpresa por parte de la actriz; y esa mención fue suficiente para que luego se multiplicaran los comentarios que señalaban la manera “brusca” en la que el cantante trata habitualmente a la actriz.

Al convertirse en trendding topic, a raíz de ese escándalo virtual, fue la propia Lopilato, quien salió en defensa de su marido con un extenso texto en la misma red en la que comparten videos con sus seguidores.

“¡Es increíble como son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!”, reflexionó la actriz junto a una placa negra que tiene escrita la frase: “Siempre hacé lo correcto y dejá para Dios las consecuencias”.

En su posteo, Luisana agregó: “Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia”.

Por otra parte, cerró su defensa revelando que elegiría a Bublé como compañero de vida una y mil veces. “Y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!”, escribió haciendo referencia a la difícil situación que experimentaron en 2016 cuando su hijo mayor, Noah, fue diagnosticado con cáncer de hígado.

¿Qué vieron sus seguidores?

Los comentarios sobre el posible maltrato que Bublé estaría ejerciendo en su pareja lo desató el “codazo” que Michael le dio a Luisana cuando saludaron con un ““¡Holaaaa!” al unísono, y al que le siguió un agarre brusco del codo de la actriz, hasta que finalmente el cantante la termina abrazando, según reflejó Teleshow.

Pero minutos después, cuando Bublé leía un cuento para sus seguidores, Luisana se dio cuenta de que su marido tenía desacomodado el cabello, por lo que trató de peinarlo pasando la mano por su frente, lo que visiblemente molestó a Michael, quien pretendió esquivarla con un movimiento de cabeza.

A esa altura, los seis millones de seguidores que Luisana Lopilato tiene en Instagram ya habían poblado su cuenta de Instagram con comentarios del tipo: “Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “se nota que es violento”, “Luisana salí de ahí”, “siempre le habla de forma prepotente”, “quedé indignada con este trato”.

Pero quien apuntó sin reparos contra Bublé fue Martín Ciro, el influencer conocido como “La Faraona”, quien compartió distintos fragmentos del video y que generó la respuesta de Luisana.

“Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, dijo la actriz de “Casados con hijos”, y remarcó: “Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad y no este tipo de personas”.

Después de leer el descargo de Luisana en Instagram, muchos de sus seguidores le aclararon que quieren verla bien, y que nada fue con mala intención, sino más bien con preocupación, e insistieron: “Qué triste que no veas, lo que vimos nosotros”...