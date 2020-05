Polémica declaración de Estevanez sobre actores

10/05/2020 - 22:44 Pura Vida

Hace un par de días fue Leonardo Sbaraglia quien pateó el tablero contra los canales de televisión al asegurar en el programa radial “Todo este ruido” que los mismos que convocan a los actores para hacer entrevistas o compartir contenido, son los que en lugar de repetir ficciones y películas protagonizadas por talentos argentinos, eligen emitir novelas turcas. Esta vez, fue el productor Enrique “Quique” Estevanez, quien reflexionó desde la otra vereda. “Si la Asociación Argentina de Actores no se aggiorna, la industria se va a caer, es muy bueno que defiendan sus derechos, pero deben cambiar para poder trabajar, el actor para la novela argentina termina siendo carísimo”, dijo en el ciclo radial “Por si las moscas”.

Y agregó: “Yo creo que el convenio colectivo de trabajo del año ‘79 es viejo, eso se tiene que modificar. Que los actores solo pueden trabajar seis horas porque es insalubre es una equivocación. Un actor por lo general en una novela trabaja en un rango de diez horas en las cuales puede ser que no esté grabando. Solo está a disposición. Ahora, vos me decís que un actor gana en función a eso, sí. Es así, hay gente que trabaja por mucho menos de lo que trabaja un actor. Yo creo que es una locura, es uno de los grandes problemas que tenemos para producir”.

Admitió: “A mí hoy me gustaría regalarle a la TV Pública una novela para que todos puedan volver a verla, en vez de tenerla tirada en un cajón. Se las doy para que hagan lo que quieran, pero de repetición tienen que pagar fortunas. Es carísimo repetir un programa. Cuando una lata turca sale mucho menos”. Estevanez analizó que “los canales ponen mucho talk show o paneles porque no les dan los costos. Cualquier canal recibiría con gusto las tiras, pero no las pueden costear”.l