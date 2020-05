Benjamín Amadeo reveló cómo transita el aislamiento

30/05/2020 - 21:14 Pura Vida

Antes de que su rostro apareciera en una pantalla chica como actor, Benjamín Amadeo ya era un apasionado por la música, el lenguaje que es vehículo de sus vivencias, ideas y pensamientos, que exterioriza en letras y melodías de canciones.

Y es el músico el que se vio llamado a seguir en movimiento, pese al parate que afronta la industria musical, poniendo en juego nuevas maneras de conectar con el público, haciendo uso de herramientas como la videollamada, la misma que le permitió hablar desde la comodidad de su casa, cara a cara con la periodista Paula Rivero, en la redacción de EL LIBERAL, no solo sobre “Vámonos”, uno de los cortes de su nuevo disco, sino sobre cómo atraviesa este momento histórico por la pandemia de coronavirus.

“Estoy viviendo la cuarentena como puedo. Me imagino que como muchos argentinos... con altibajos, momentos donde estoy más tranquilo y ocupo mi tiempo, momentos que estoy mucho más ansioso”, comenzó contando sobre su presente.

Y agregó: “Creo que la buena noticia es que este lanzamiento de ‘Vámonos’ me ocupó mucho el tiempo y me dio cosas para hacer. Ocuparme del video, de terminar el lanzamiento de la canción y estoy viviéndolo con confianza, tratando de pensar que esto es lo mejor que tenemos que hacer”.

“Vámonos” tuvo lanzamiento con video incluido, el cual fue protagonizado por la actriz Delfina Chaves, con imágenes tomadas de manera casera. Y para Amadeo, la canción encierra un mensaje que, desde su percepción, puede acompañar este tiempo especial. “A mí me hacía muy bien cantarla, me hizo muy bien escribirla. Entonces me imaginaba que si a otras personas que la escucharan les podía provocar la misma sensación de alivio y de bienestar como a mí me sucedía iba a ser un acierto lanzarla. Entonces, la gente que colabora conmigo me concedió el deseo de lanzarla. La letra habla de una historia personal triste y más que de estar solo, de sentirse solo”, contó.

Y explicó que eso es lo que cree que están vivenciando las personas en general. “Por ahí, convivimos con alguien, o estamos en familia, o tenemos vecinos, o mantenemos un mínimo contacto virtual, y no estamos solos, pero nos sentimos solos”.

En esto, Amadeo no está ni se siente solo porque su canción ya ha recibo muchas y auguriosas críticas, a la espera del debut de su álbum completo.

Un artista multifacético reconocido por sus colegas

“Siempre tuve una pasión que no sé de dónde viene, de acercarme a la música, de acercarme al arte y me pasó con la música que, para mí, el salto o el pase de ser actor a hacer música se vio como un pase, pero de la casa hacia afuera, porque adentro de mi casa yo ya era músico, entonces hacia el exterior se vio como un salto, pero para mí fue muy natural”, confesó Benjamín Amadeo sobre su debut como actor, recordado por su papel en “Casi Ángeles”, seguido por su carrera musical. En realidad, Amadeo es un artista multifacético, y su figura como cantante y compositor ha cobrado gran prestigio en la escena de la música. Ganador de un Premio Gardel como “Mejor Álbum Nuevo Artista Pop” por su disco debut “Vida Lejana”, luego del éxito de “Las Flores” Ft. Los Auténticos Decadentes, su nueva canción “Vámonos” ya lleva el medio millón de reproducciones en Youtube a pocos días de publicarse.

“Estamos aprendiendo a cómo subsistir acompañados de disfrutar”

Benjamín Amadeo no desconoce la crisis que atraviesa la industria musical y las nuevas dinámicas en las que participan artistas y público, en el mundo entero. Sin embargo, no se arriesga a hacer un pronóstico del futuro, solo confiesa el anhelo de que en noviembre, por nombrar un mes, se pueda volver a los escenarios.

“Estamos a la espera de este desarrollo social, de cómo nos vamos a ordenar, entendiendo también que el virus, de los cuatro microorganismos que habitan en el ecosistema (hongo, parásito, bacteria, virus), el virus es el peor, pero no por lo letal sino por la capacidad de mutar que tiene. Además, no hemos sido capaces de poder combatirlo en su totalidad. Los virus son los más peligrosos, los más impredecibles y los que más rápido mutan. Entonces, sin ser apocalíptico, no me detengo a pensar, sino a anhelar y flashear con que en noviembre ya estemos tocando, pero es un deseo. Me atrevo a decir solo eso”, señaló Amadeo a EL LIBERAL.

Y agregó: “Sí, entiendo que estamos todos aprendiendo a cómo vamos a subsistir acompañados de disfrutar o de tratar de disfrutar. Estamos todos metidos en la misma. El mundo entero está en una misma situación colectiva, incluso países que han llevado su curva de contagio a cero o a casi nada, como Nueva Zelanda, se están rearmando y repensando... Está todo el mundo aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer”. l