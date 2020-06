Lali, Thelma, Amalia, Tini y Jimena, contra el fiscal Fernando Rivarola

04/06/2020 - 20:24 Pura Vida

La frase “desahogo sexual” que utilizó el fiscal Fernando Rivarola, de Chubut, en uno de los tramos del juicio abreviado que se lleva adelante en un caso de violación grupal por un hecho que sucedió en el 2012, motivó el repudio generalizado, e hizo que varias famosas alzaran sus voces, entre ellas, Lali Espósito, quien se convirtió en tendencia en Twitter tras una conmovedora reflexión que compartió en Instagram, a través de un video.

“En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño, o si lo estoy planeando o deseando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no?, una hija mujer. Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad”, comenzó diciendo Lali en el video, visto por sus 8 millones de seguidores.

Y continuó: “Lo cierto es que me aterra, me aterra -insistió- traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico, me da pánico -reiteró- que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos”.

Desde Madrid, adonde se encuentra a la espera de retomar el rodaje de la serie “Sky Rojo”, Lali concluyó: “Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores. Me da pánico... No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque sería idílico, no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos, sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos, como Fernando Rivarola a estos seis violadores. En un momento como este de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, aparezca un dictamen como este de Fernando Rivarola es un cachetazo enorme. Pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte, y sé que eso es lo que va a pasar, porque así lo siento. Voy a gritar cada mas fuerte”.

Otras voces

Thelma Fardin, que lleva adelante una causa por violación contra Juan Darthés en Nicaragua, fue una de las primeras en pronunciarse: “Cada vez que a una víctima de abuso sexual elijas no creerle y digas ‘esperemos a ver qué dice la Justicia’, acordate que la Justicia dice estas barrabasadas, propias de los hijos sanos de patriarcado”, escribió en las redes sociales.

Jimena Barón también se pronunció en Twitter: “ES VIOLACION EN MANADA. #DesahogoSexual es hacerte una paja pedazos de mierda”, escribió.

La actriz Jazmín Stuart, también se pronunció y dijo que la palabra para definir a los acusados es “manada de violadores” y agregó: “Violadores. La víctima, 16 años, en estado de inconsciencia. El fiscal Fernando Rivarola suaviza la carátula de la causa alegando que se trató de un episodio de ‘desahogo sexual’. Ellos son violadores. El fiscal es perverso”.

La chef Narda Lepes sumó su postura con un contundente mensaje en Twitter: “Desahogo sexual ... manga de hijos de puta”.

La cantante Tini Stoesel, por su parte, escribió: “Para algunos encargados de impartir justicia en Argentina, una violación en manada, es lo mismo que un desahogo sexual. El salvajismo de estos violadores HDP, solo se equipara a la brutalidad del fiscal Fernando Rivarola. Necesitamos una justicia que defienda a las víctimas y no a los violadores”.

Amalia Granata también arremetió contra el fiscal: “Habría que violarlo a el en manada a ver si sigue pensando lo mismo #NiUnaMenos. HDP y siniestro”, escribió en su cuenta de Twitter mientras que Luciana Salazar pidió “juicio político’ para el funcionario y siguió: “La justicia necesita ‘desahogarse’ de personajes lamentables como él”.l