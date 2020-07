Sebastián Yatra contó las razones por las que se separó de Tini Stoessel

09/07/2020 - 20:30 Pura Vida

A dos meses de blanquear su separación, Sebastián Yatra se refirió a su tiempo de amor con Martina Tini Stoessel, el final de su noviazgo en plena pandemia por Covid-19 y mencionó la charla que quedó pendiente entre ambos para cerrar ese capítulo en sus vidas.

En diálogo con la conductora venezolana Chiquinquirá Delgado, en El Break de las 7 (Univisión), aseguró: “Mi corazón está bien. Terminé con Martina hace casi dos meses. Obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y siempre voy a querer lo mejor para ella. Siempre vamos a respetarnos y tenernos un gran cariño”.

El econocido cantante colombiano habló por primera vez de los motivos que provocaron la ruptura. “Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo. En este momento ella está allá, en Argentina, y yo estoy en Colombia”, precisó sin pelos en la lengua.

“Aunque tengamos carreras similares, nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos”, agregó en referencia al quiebre que derivó en su separación de Tini.

“Nosotros hablamos todo muy bien, como podíamos, y se dejó todo como bien claro, yo creo que tranquilos... seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos. Yo sólo deseo que ella y su corazón estén muy bien”, sumó Sebastián.

Y sobre este abrupto final concluyó: “El hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí. Esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad”.

¿Danna Paola?

En tanto, cuando le preguntaron sobre los rumores que lo vincularon a la estrella mexicana Danna Paola, el compositor aseguró: “Con Danna somos colegas, amigos y nos la llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuándo sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia”.

Sebastián y Tini confirmaron su separación a mediados de mayo. Después de un año de relación los artistas les comunicaron la triste noticia a sus fans a través de las redes sociales.

“Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno imagina", comenzó explicando el colombiano en Twitter. “Hoy sentimos que ésta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”, concluyó en ese mensaje que Tini, por su parte, también compartió en sus redes.