Centurión volverá a Boca, si ceden a Leo Jara a Racing y abonan 3 millones de dólares

10/07/2020 - 00:08 Mundo Boca

¿Es descabellado volver a ver a Ricardo Centurión con la camiseta de Boca? ¡Para nada! Más aún, luego de las declaraciones del presidente de Racing, Víctor Blanco, que reveló que ya hubo un contacto entre Diego Milito y Juan Román Riquelme.

De lo que sí no hay dudas es que “Ricky” no seguirá en la “Academia”, por lo que cada vez son más los interesados que se suman a la carrera por contratarlo.

Luego de que el diario deportivo Olé confirmara que el 50% del pase está cotizado en dos millones de dólares, el miércoles el presidente Víctor Blanco fue un poquito más allá. En La Oral Deportiva dijo que quieren cinco millones por toda la ficha del volante ofensivo y reconoció que ya mantiene contacto con Vélez, que sólo podría comprar una parte.

Boca también quiere repatriar a “Ricky”. El presidente Blanco contó que Diego Milito mantiene una relación fluida con Juan Román Riquelme y allí se está cocinando esta opción. Pues bien, a priori, la “Academia” quiere venderle todo el pase en 3.000.000 de dólares y que en la negociación también entre el pase de Leonardo Jara.

El lateral derecho, negociable para el “Xeneize”, hace rato que está en el radar de Sebastián Beccacece. Lo que más le gusta es que es un jugador que sabe cerrarse hacia adentro cuando pasa al ataque y puede competir en un puesto donde sólo está Iván Pillud.

Desde el lado de Boca reconocen el interés del jugador, pero que no es prioridad y primero intentarán cerrar otros fichajes. La cotización de Racing sí sería útil para saber dónde están parados si deciden comenzar a avanzar.

“De Boca nos interesa Jara. Pero no tenemos apuro para cerrar el tema, sino se tendrá que reintegrar a Racing. La idea es solucionarlo este mes, sería grandioso. Hoy la mejor solución es con Ricardo en otro club. Boca, San Lorenzo, Velez son los que están en condiciones de comprar una parte del pase de Centurión. También podría haber algo de Europa. Debemos esperar”, declaró Blanco.

En tanto, el dirigente racinguista confirmó ayer que su club pretende cinco millones de dólares por la totalidad de su pase y que hoy se reunirá con su colega de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, para hablar del tema, y también con la gente de Vélez Sarsfield, que fue la única en hacer una oferta formal hasta el momento.

“La única oferta formal por Centurión es de Vélez. Nosotros queremos 5.000.000 de dólares por la totalidad del pase, pero si nos propusieran un porcentaje lo evaluaríamos. Por lo pronto mañana me reuniré con ellos y también con Tinelli”, le anunció a Radio Rivadavia el titular racinguista.

“Mañana (por hoy) me junto con Tinelli, porque quedamos en hablar, y también con la gente de Vélez. La idea es tener definiciones para el fin de semana”, disparó Blanco.

“Hoy la mejor solución para Centurión es irse a otro club, sean Boca, San Lorenzo o Vélez, que son los que están en condiciones de comprar una parte de su pase, aunque también podría haber algo de Europa. Por eso debemos esperar y no apurarnos”, remarcó Blanco, que puso blanco sobre negro respecto de que no lo quiere a “Ricky” de vuelta en el club que preside.

“Además, todavía no sabemos cuándo volverá el fútbol. Y si no están dadas las condiciones para todos, no están dadas para nadie. Y en cuanto a lo que dije respecto de que los clubes que participamos de la Copa Libertadores podamos regresar a los entrenamientos un par de semanas antes que el resto, creo que unos días para los que tenemos competencia internacional no modifica demasiado las cosas”, concluyó.

Con la llegada de la nueva comisión directiva de Boca, encabezada por el presidente Jorge Amor Ameal, se vienen observando algunos cambios extructurales y todos para bien. Y uno de ellos es la actual relación que tiene hoy la entidad de la Ribera con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Bajo esa premisa, en redes sociales hay varios síntomas que dan a entender esto y que se vio reforzado este jueves cuando el Xeneize saludó a la Confederación en su aniversario.

“Felices 104 años, @Conmebol”, fue el mensaje. Breve, pero al hueso. Si bien fue la primera muestra de Boca, más allá de que Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme ya habían viajado a Asunción al sorteo de la Copa, la Confederación ya había hecho pública su buena onda con el club: entre otras cosas, lo saludó por los 115 años, también se hizo eco del cumple de los 80 años de la Bombonera, en sus redes felicitó a “JR” por sus 42 y también recordó los 20 años de la Libertadores.