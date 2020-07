Andy Kusnetzoff recibió el alta y se recupera del coronavirus

21/07/2020 - 18:50 Pura Vida

A una semana de haber confirmado que padece coronavirus, Andy Kusnetzoff contó que ya recibió el alta, pero aún sigue aislado.

“Ayer (lunes 20) me dieron de alta, pero no volví a casa todavía porque estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Flor (su pareja) y con Elena (la hija de ambos), así que acá estamos esperando”, dijo en el programa Perros de la calle (Radio Metro).

El conductor de Podemos Hablar (Telefé) estuvo internado en el Sanatorio de la Trinidad pese a que aseguró sentirse bien. “Mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’, fue un momento difícil. Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande”, explicó.

En referencia al Covid-19, Andy reflexionó: “Aparentemente, este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”.

“Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno”, expresó.

Y apuntó: “Lo importante es eso; se fijan cuánto oxigeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.

“Los que me conocen saben lo obsesivo que soy y todo lo que me cuidé. Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó esta pandemia, atento a la ropa, no entré ni una naranja que no fue pasada por lavandina, a todos lados con barbijo y después hasta con máscara transparente que te tapa toda la cara, y me contagié. Nunca me relajé, al contrario. Me enojé con los que no usaban barbijo, y me pasó más allá de toda la responsabilidad”, concluyó.