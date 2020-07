VIDEO | Cantando 2020: Moria se cruzó en vivo con Laurita Fernández

28/07/2020 - 11:43 Pura Vida

El Cantando 2020, conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, arrancó en el prime time de El Trece este lunes 27 de julio. En el comienzo del reality, producido por LaFlia, presentaron a los integrantes del jurado: Moria Casán, Nacha Guevara, Pepe Cibrián y Karina La Princesita. Las figuras estaban separados por un acrílico para evitar un posible contagio del coronavirus.

Fiel a su estilo, La One entró al estudio con un vestido dorado, con mucho brillo y un bastón haciendo juego. Una de las bailarinas le pasó un micrófono para que pudiera hablar, pero no funcionaba.

“¡Me hacen bullying!”, se quejó la diva por este problema técnico. “Estoy feliz... Es una nueva era para mí que no tiene nada que ver con la anterior. Queremos entretener al público que necesita reírse”, señaló.

Luego, la capocómica dijo que estaba muy contenta con la presencia de Ángel enfrente del ciclo. Pero con Laurita tuvo un trato muy diferente, mucho más frío e incluso dejó en claro que no quería llamarla por su nombre de pila. “Señorita, a usted la voy a llamar coconductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirte Laurita no da más, es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos”.

El clima se puso tenso y Fernández no se quedó callada: “A mí me gusta Laurita... Y aclaro que yo no tengo nada que ver con él (presidente). Entonces, la jurado le recordó cómo la había tratado cuando trabajaron juntas en el Bailando hace unos años: “He dicho cosas en el show, pero quiero que te fijes si alguna vez te puse una mala nota. Yo separo todo”.

Aunque la conductora no tenía ganas de pelear, Moria siguió realizando fuertes declaraciones contra ella y recordando los enfrentamientos que tuvo con otros famosos: “Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri (Mimi Alvarado) dijo que eras vomitiva, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas. La gente dice cuidado con Moria”.

Luego la mamá de Sofía Gala recordó cuando Susana Giménez la ninguneó en el momento que ella fue elegida para protagonizar el musical Sugar, en reemplazo de Griselda Siciliani: “Una señora que fue productora tuya no te reconoció. Eso es hacerte daño. Yo soy buena persona, mi amor”. En esa oportunidad, Susana y Gustavo Yankelevich se encargaron de la producción del musical que fue un gran éxito en la calle Corrientes. Además, en esa obra, Fernández compartió el escenario con Nico Cabré, quien fue su pareja durante un tiempo, hasta que se distanciaron durante la cuarentena.

Finalmente, intentó ponerle un apodo nuevo a su compañera de trabajo: “¿No te gusta que te diga Coco?”. Con total sinceridad, la bailarina le respondió: “No, me gusta Laurita”. Casán le dijo con tono irónico: “Bueno, pero no me sale...”. Mientras que Ángel de Brito aseguró: “Moria vino a disparar y va a disparar todo el tiempo”.

En la primera gala los primeros en debutar en la pista fueron Carmen Barbieri y Mariano Zito. Laurita y su ex suegra tuvieron un divertido ida y vuelta en el que recordaron cuando estaban conectadas por la relación amorosa entre la conductora y Fede Bal. “Tan bonita”, fue el calificativo que utilizó Barbieri para referirse a su ex nuera. “Te quiero abrazar”, le respondió ella mientras mantenía la distancia por el protocolo del COVID-19. “La gente cree que no nos llevamos bien”, dijo entonces, Carmen, conocedora del juego mediático. Y la bailarina le respondió: “Siempre nos llevamos bien nosotras. Yo siempre digo que es la suegra que más me hizo comer, porque cocina increíble”.