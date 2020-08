Luciano Castro volvió a ser tendencia en las redes por sus fotos hot

03/08/2020 - 11:05 Pura Vida

Sin hacer absolutamente nada, Luciano Castro fue tendencia en las redes sociales por sus fotos hot, difundidas hace más de nueve meses.

Y es que debido a la ausencia del periodista Andy Kusnetzoff, ya recuperado del Coronavirus, pero cumpliendo un tiempo prudencial en aislamiento, se emitió un especial del programa "Podemos Hablar" en el que se mostró parte de la entrevista realizada al actor y a su esposa Sabrina Rojas.

En ese entonces, cuando Andy preguntó quiénes habían superado una crisis de pareja, ambos dieron un paso al frente y Luciano hizo referencia al duro momento en el que quedó expuesto.

"No hice nada malo yo, no jodí a nadie, más que a mi mujer y a mi hijo, yo mientras que pueda hablar con ellos, ya está. Es horrible; pero me importa muy poco lo que digan los demás, no me afecta", expresó.

Luciano Castro es TT pic.twitter.com/tfh53ovlp6 — Luis Alberto (@LuisAlb25153795) August 2, 2020

"Te encontrás en un lugar que realmente es incómodo, aunque hay cosas mucho más graves, pero yo no tengo que explicarle nada a nadie", agregó visiblemente dolido.

Por su parte, Rojas también habló del tema: "Me parece que cada uno es cómplice cuando reenvía la foto. Tal vez le sucede a otra persona que hasta se puede llegar a suicidar por vergüenza. Le puede pasar a tu hija, a tu hermano, y lo vas a vivir como si fueras vos. Recién ahí entendés la gravedad", cerró la modelo.

Este fragmento del programa volvió a despertar una ola de memes que llevaron a Luciano Castro a volverse tendencia en las redes.