VIDEO | Un taxista ganó el auto 0km en el programa de Guido y todos se emocionaron hasta las lágrimas

La emoción se apoderó anoche de todos los presentes en el estudio de "Bienvenidos a bordo" cuando Rubén Luis Martínez, un taxista de Jujuy que se presentó a participar del programa se ganó el auto 0km tras ganar en el juego de la ruleta.

"¡Sí, Rubén! Ay, pensé que se pasaba. ¡Por favor! No se lo puede sacar, pero es que venimos con las ruletas así, con el corazón saltado. ¡Felicitaciones! Y tenés la heladera también. Tenés el taxi 0KM", dijo Guido Kaczka al ver que la ruleta frenaba en el número cero con fondo amarillo y negro.

Fue entonces que, tras unos segundos, el taxista le dijo que nunca había ganado nada y que estaba inmensamente feliz por el premio: "Ya no lo vas a poder decir eso, mirá cómo ganaste. No, me matás, Rubén. No sé ni qué decirte, Rubén. Yo estoy tratando de remar lo mío".

Mientras Rubén seguía llorando, todos los presentes en el estudio, incluidos productores y los famosos invitados (Marcela Baños, Hernán Drago, entre otros) se conmovieron hasta las lágrimas. Además, en las redes se multiplicaron los comentarios de alegría por el premio para el taxista, padre de siete hijos.