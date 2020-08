A Gordon-Levitt le gustaría que exista el poder de la empatía

13/08/2020 - 21:07 Pura Vida

El actor estadounidense Joseph Gordon-Levitt, llegará hoy a la pantalla de Netflix con “Proyecto Power”, la película que coprotagoniza junto a Jamie Foxx, sobre una Nueva Orleans en la que circula una peligrosa pastilla que otorga poderes sobrenaturales temporales.

Si pudiera elegir, a Gordon-Levitt le gustaría que existiera “el poder de la empatía”, dijo en una entrevista con Télam. Y agregó: “Como actor es algo que siempre busco: poder ponerme en los zapatos de los demás”, jugando con la idea original de la cinta, que a su juicio ofrece una combinación ideal de “entretenimiento” y la posibilidad de recorrer “temas que pasan en el mundo de hoy”.

Dirigida por Henry Joost y Ariel Schulman, “Proyecto Power” propone un giro al subgénero de superhéroes.

La historia sigue a la improbable alianza de un exsoldado (encarnado por Foxx), una adolescente traficante (Dominique Fishback) y un policía dispuesto a todo personificado por Gordon-Levitt en la búsqueda de la organización secreta que lanzó al mercado clandestino una droga que concede superpoderes.

La droga, tan beneficiosa como potencialmente mortal, tiene un efecto impredecible y dura cinco minutos.

No es la primera vez que Gordon- Levitt participa de una película de superhéroes, ya que Christopher Nolan lo incluyó en la entrega final de su trilogía de “Batman”, en la que encarnaba a un policía que heredaría la capa del hombre murciélago.

Sin pertenecer a ese listado “A” de “celebrities” de Hollywood, Gordon-

Levitt construyó en 39 años una carrera seria y respetada que inició en sitcoms y comedias en la niñez y adolescencia, y continuó con protagónicos en comedias dramáticas como “50/50”, cintas de ciencia ficción como “Looper” e “Inception”, o históricas como “Lincoln”.

Volviendo de una pausa voluntaria de un par de años por el nacimiento de sus hijos, el actor charló del rol del cine en este momento que atraviesa el mundo.

“Me había tomado unos años lejos de la actuación cuando tuve hijos y mi primer trabajo al volver fue la película ‘7500’, que acaba de salir también. Esa era realmente fuerte, un drama muy pero muy intenso. Después de hacer eso, quería hacer algo divertido. Cuando leí el guión de ‘Proyecto...’, vi que estaba Jamie Foxx, que estaba ambientado en Nueva Orleans, que sería de acción, que tendría efectos especiales, y pensé ‘Va a ser una bomba’. Y lo es”, dijo.

¿Qué clase de héroe es Frank, tu personaje?

Yo dudaría en llamarlo “héroe”; es mucho más una persona normal y en la vida real no hay héroes, no hay villanos, porque los seres humanos son siempre mucho más complicados que lo que suele poder desarrollar una película de acción. Amo las películas que tratan de tocar ese tipo de complejidad, y Frank tiene sus virtudes, quiere proteger su cuidad y a la gente; pero al mismo tiempo tiene su vicio, se ve seducido por el poder que representan estas píldoras. Se supone que no debería tomarlas, pero lo hace de todas formas.

¿Considerás que el subgénero de superhéroes necesitaba una nueva mirada?

La verdad es que si bien creció mucho la popularidad, las películas de superhéroes no son un nuevo tipo de historias. Podés ir a la mitología griega, en la que no los llamaban superhéroes, sino dioses, pero de alguna manera los humanos siempre hemos contado historias sobre personajes que son extraordinarios, con elementos fantásticos o más poderosos que el resto de los humanos. La de “Proyecto Power” es un acercamiento diferente a esas mismas ideas, porque estos personajes no vienen de otro planeta ni son mordidos por una araña radioactiva. Son gente normal que toman una píldora que les da poder gracias a cierta tecnología. Creo que todos podemos relacionarnos con esta idea del deseo de ser más poderosos.

¿Si tuvieras la posibilidad de tomar una pastilla como en la película, ¿qué poder te gustaría tener?

Me gustaría que exista el poder de la empatía, la habilidad de ver a través de los ojos de otra persona, de escuchar a través de sus oídos, oler con su olfato. Como actor es algo que siempre busco: poder ponerme en los zapatos de los demás. Creo que sería iluminador.l