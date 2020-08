Si volviera el tiempo atrás, Dyango cantaría sólo tangos

15/08/2020 - 20:04 Pura Vida

¿Qué sensaciones le embargan al saber que está nominado, junto con Juanjo Domínguez, para los premios Gardel a la Música en el rubro Mejor Álbum de Tango por el disco “Una tarde en Buenos Aires”?

Es otra de las ilusiones que me han aparecido de golpe. Con los buenos músicos, cantantes e intérpretes del tango que hay en la Argentina, me he empapado totalmente de lo que es el tango. Conozco muy bien el tango. Hicimos un disco con Juanjo Domínguez, que en paz descanse. Juanjo estaba ilusionado en poder hacerlo. Lo hicimos. Después, cuando terminamos la historia, él nos dejó. Con todo el dolor del mundo tengo que decirle que sería perfecto ganar este premio, a mí me hace ilusión, pero más por lo que ha sido Juanjo Domínguez, el mejor guitarrista de tangos del mundo.

En 1988 grabó “Tango”, disco en donde incluyó sus versiones de “Naranjo en flor”, entre otros temas, logrando la aceptación inmediata en el ambiente del 2x4. ¿Cómo vivió todo esto?

Con mucha alegría y agradecimiento. Después, he grabado otro disco de tangos y el último que hice fue “Una tarde en Buenos Aires”, con Juanjo Domínguez. El tango es la maravilla de América. Imagínate, los grandes poetas que habéis tenido, que aún tenéis y los grandes músicos que han podido estar al lado de los poetas. Para mí es maravilloso el tango.

¿El tango es para usted, “conjuro extraño de un amor hecho cadencia...”, como afirma Enrique Santos Discépolo en “El Choclo”?

Que dice exactamente lo que yo pienso. Es el amor o el desamor, se habla mucho del desamor hecho canción, hecho poesía. Los que han surgido de la época de los 40 para adelante han sido grandes compositores y grandes autores. Amo el tango.

El jazz es otro de los ritmos en el que ha incursionado. ¿Qué tienen en común el jazz con el tango?

Todo es muy parecido, todo es música de categoría, de primera categoría. No quiero hablar de la música de ahora, que me da un poco de vergüenza, pero lo que se ha hecho con el tango eso jamás en la vida se volverá a hacer. Si yo pudiera, querido, te aseguro que solamente cantaría tangos.

¿Cuál ha sido su propósito al grabar su disco Puñaladas en el Alma con la Orquesta Sinfónica de Praga y arreglos del maestro Carlos Franzetti?

El propósito es poder hacer tangos por lo que me gusta... y aparte por una reminiscencia muy grande con el jazz. Los grandes músicos que tenéis aquí, precisamente los que están nominados al Gardel también son músicos que, aparte de haber estudiado muchísimo, tienen un gran corazón para hacer esos temas. Ese tipo de música vale mucho.

¿Cómo lo hace vivir al ser humano, más allá del artista, el cantar el tango con pasión?

Yo no sé si lo hago tan bien como la gente dice, pero es muy raro que un catalán se atreva a hacer ese tipo de música. Lo que pasa es que yo nací con el tango, con mi mamá. Mi mamá era fanática de Carlos Gardel y de Irusta-Fugazot-Demare (recordado trío tanguero que llevó este compás por París, Madrid, México, La Habana, Lima y Buenos Aires). Ella me cantaba, cuando yo era tan pequeño, los tangos de estos autores y muchos de ellos son más conocidos aquí (en España) que propiamente en la Argentina.

Así como usted ha elegido al tango, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina se animaron a cantar temas folclóricos. ¿Qué tienen estos ritmos que atrapan tanto a connotadas figuras del mundo?

Tienen grandes autores, grandes poetas. La gente que le gusta la música le tiene que gustar, forzosamente además el tango, la manera sobre todo de cantar de muchos compañeros, dígase el “Polaco” Goyeneche, que en paz descanse; dígase Cacho Castaña, que ha hecho cosas maravillosas también. Eso es una cosa que se lleva en el alma. Cuando lo escuchas, y eres músico de profesión como yo soy, te tiene que gustar forzosamente porque no hay cosa más maravillosa que haya surgido desde América que el tango.

¿Qué ha significado para usted cantar con Roberto “Polaco” Goyeneche, el Dúo Pimpinela, Armando Manzanero y Nana Mouskouri?

... Y tanto otros! He cantado también con Sheena Easton y con muchos compañeros entrañables. Ha sido el conocimiento de saber que con ellos he tenido una gran amistad. Me han quedado algunos por hacer y que ya no están lamentablemente. El último que tuve fue con el Juanjo Domínguez.

Está a favor de la independencia de Cataluña

José Gómez Romero, su nombre real, se declaró en favor de una declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades gobernantes de Cataluña. “Soy independentista. Amo mi tierra y creo que nos sería todo mucho mejor, queriendo como quiero a España, pues tener nuestra propia Nación, nuestra propia manera de ser que es distinta, lógicamente, a los demás.

¿Cómo ha visto, en estos últimos años, las discusiones que se han generado y las políticas que se han implementado en ese sentido en su país?

En un momento dado pensé que se podía dar. Esto lleva muchos años, siglos. Pensé que podríamos llegar a realizar esta ilusión tan nuestra, tan catalana, pero cuesta mucho. Algún día se va dar, yo no sé si lo voy a ver, pero estoy segurísimo que algún día se va a dar.

“Messi es el mejor futbolista de la historia”

¿Considera que Lionel Messi cambió la historia del Barcelona y que es el mejor futbolista del mundo?

¡Por supuesto que cambió la historia del Barcelona! Y es el mejor futbolista de la historia, ¡de la historia! Yo soy amigo de Maradona (Diego Armando), quiero mucho a Maradona, pero cuando Messi va por el balón eso no hay quien lo pare. Ya es mayorcito, pero sigue haciendo lo mismo que cuando era joven. Para mí es la maravilla de las maravillas.

¿Qué recoge de sus giras por el mundo, pero particularmente por la Argentina, en donde es muy querido?

Doy gracias a Dios porque me pasó esto. En el año 1968 ya gané mi primer Disco de Oro. Desde entonces hasta ahora jamás he dejado de ir a la Argentina. Mientras yo pueda lo haré. Este año, por ejemplo, he estado. A principios del 2020 hice unos conciertos en el Rex (teatro porteño). Hasta ahora he tenido la suerte de regresar todos los años.