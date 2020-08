Indican que el 70% de las compras del Día del Niño, fueron a pagar en 12 meses

16/08/2020 - 23:18 Economía

La Came detalló que respecto de los medios de pago más utilizados, el Programa Ahora 12 logró transacciones en más de 1.240 puntos de venta de juguetes en todo el país, duplicando su participación como forma de pago y explicando el 70% de las ventas con tarjeta de crédito en cuotas.

La Cámara observó que “al no estar totalmente desarrollado el canal online y las dificultades de las operaciones a distancia, no se pudieron maximizar las ventas totales por las restricciones en el Amba, como la prohibición de abrir los sábados en Caba y el hecho de no haber estado autorizado el ingreso de clientes en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, la cámara indicó que “en los últimos días se desaceleraron las ventas en localidades que retornaron a Fase 1 en provincias del norte argentino”.

El presidente de la Caij, Emmanuel Poletto, afirmó que en cuanto a lo que resta del 2020 “existen buenas expectativas para la industria nacional de cara a la temporada de fin de año”. “El objetivo es producir a pleno y ampliar la escala de producción con miras a mejorar la competitividad para aumentar exportaciones y recuperar mercado interno impulsando nuevas formas de venta online”, concluyó.