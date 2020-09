El romance de Ortega y Prandi movilizó a una ex

15/09/2020 - 20:50 Pura Vida

“Sí, estoy con Emanuel. Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía”. Con esas pocas palabras, la modelo, actriz y conductora televisiva Julieta Prandi se animó a confirmar el inicio de su noviazgo con Emanuel Ortega, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, quien después de largos años de convivencia se separó de la tambien modelo Ana Paula Dutil, con quien tuvo dos hijos.

Lo que a simple vista podría resumirse como el fin de una relación y el inicio de otra, trae aparejados algunos conflictos. Por lo menos, con eso especulan los que vieron la reacción de Ana Paula Dutil, la ex de Ortega, en sus historias de Instagram cuando Prandi confirmó su romance con el cantante.

En esa plataforma, Dutil eligió cantar una canción, sin especificar destinatario, cuya letra dice: “Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di, te marchas y qué, yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé”, dice en una de sus estrofras el tema “Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani.

Y agregó: “Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, y en cambio tú dices ‘lo siento, no te quiero’, y te me vas con esta historia entre tus dedos”.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega eligieron hace largos años instalarse en Miami con sus hijos, pero ante la ruptura la modelo estaría regresando a Buenos Aires.

Aunque la separación se hizo pública el año pasado, el círculo íntimo comenta que el distanciamiento ya se venía produciendo desde el 2018.

Mientras tanto, Julieta no quiere adelantar nada más sobre su incipiente romance. “No quiero dar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso o cómo empezó la relación, pero estoy muy feliz”, dijo.

La pareja se habría conocido por amigos en común. Empezaron con Instagram, likes de Julieta y likes de Emanuel.

Julieta viene de un romance de verano con el baterista de Airbag Guido Zardelli mientras que Emanuel se separó tras 20 años de pareja con la modelo top, con quien tuvo dos hijos, Bautista (18) e India (14).