Carlos Belloso no pudo resistirse al streaming

Mientras continúa ensayando una obra ganadora del concurso del Teatro Nacional Cervantes, Carlos Belloso debutará este jueves vía streaming con “Puré 100% Belloso”, varieté de personajes delirantes atravesados por una pandemia en el que apuesta al “humor como herramienta para reflexionar sobre la realidad”, según advirtió.

“El humor siempre es reflexivo, hasta el humor negro que es un cimbronazo a la médula espinal, invita a preguntarse cosas”, aseguró a Télam Belloso sobre el unipersonal superpoblado de personajes delirantes enmarcados en un presente confuso de pandemias, cuarentenas y encierros.

“Desde que empezó la cuarentena hice la película ‘Murciélagos’ (Baltazar Tokman), un sketch con Guille Aquino y Osqui Guzmán; en Instagram estuve a full y vinieron de una productora a preguntarme si no quería hacer un streaming y desempolvé un espectáculo que tenía y lo adapté a una cuarentena”, contó.

En ‘Puré 100% Belloso’ una estructura metalizada de aluminio se transformará en un Desmaterializador de Moléculas que irá multiplicando personalidades del actor haciendo un verdadero puré de personajes.

¿Es difícil hacer humor en este contexto?

Creo que siempre estuvimos en tiempos difíciles y siempre tuvimos temas álgidos para tocar y el humor a veces es muy serio si te ponés a pensar, a mi me sirve para reflexionar.

¿Cómo te imaginás este unipersonal en vivo sin público?

Este espectáculo es lo suficientemente interactivo: me permite mirar la cámara, hacer preguntas al público. Lo bueno del teatro es ver la fricción de cuerpos arriba del escenario y qué le pasa al público. Pero creo que el teatro va a volver si hay una vacuna y el espectador está muy confiado que no se va a contagiar. Mientras, nos quedan la distancia y el streaming.

¿Cómo creés que debe continuar la apertura del sector?

“Yo no coincido en abrir por abrir. Pero esto puntualmente da mucho laburo a mucha gente y eso hay que tenerlo en cuenta. En la medida que nos cuidemos se puede generar un peso también. Yo hace cinco meses y medio que no cobro nada, que no entra ningún peso. Si bien tengo ahorros y puedo arreglármelas para esperar la vacuna el año que viene, está difícil para alguna gente.