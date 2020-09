Lali y Santiago pusieron punto final a su relación

28/09/2020 - 20:40 Pura Vida

Sucedió lo inesperado: Lali Espósito se separó de Santiago Mocorrea quien, hasta ayer, fue su novio. La relación amorosa, que se inició hace tres años, parecía consolidarse cuando, de repente, la propia actriz con sangre santiagueña (su mamá es oriunda de la “Madre de Ciudades”) anunció el final. Y lo hizo vía Twitter.

“Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Ésta es nuestra decisión hoy”, escribió ayer y sorprendió a propios y extraños.

El pasado 3 de enero, la ex Chiquititas le había dedicado un emotivo posteo en Instagram al productor musical cuando cumplieron su tercer aniversario: “3 años juntos... ¡juntísimos! Aunque no sea ‘lo tuyo’ esto de las redes, ¡quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo, Santi”.

Perfil bajo

Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante toda la relación, la artista dio indicios de que había peleas en la pareja en marzo pasado cuando convivieron bajo el mismo techo en plena cuarentena. Quizás éste fue el motivo por el que se fue desgastando el noviazgo, aunque todavía no se sabe bien qué pasó entre ellos.

En marzo, Lali estaba trabajando en España y regresó a la Argentina para pasar la cuarentena obligatoria en su casa. Entonces, comenzaron a convivir con Santiago, pero no fue una tarea fácil.

En una entrevista con “PH, Podemos hablar”, ella aseguró: “No es tan fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que no podés, si necesitás un poco de aire, irte. Eso de retirarte del establecimiento, se complica por momentos. Pero después es lindo. Si te llevás bien con tu pareja, como es mi caso, es buena onda y compartimos cosas”.

“Él (Santiago) trabaja mucho, así que está en una parte de mi casa. Y yo también estoy haciendo mis cosas, porque estoy en pleno disco y me armé un estudio casero para seguir en movimiento con lo mío. Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, durante los cuales hay que respirar un poquito y pasarlos, porque estamos todos compartiendo este momento. Pero después es lindo. No te voy a mentir que hay momentos de conexión bonita, digamos”, explicó.

Espósito y Mocorrea se conocieron en un show de Ricky Martin, donde él estaba trabajando. En un lapso del recital, Santiago aprovechó para invitarla a salir y ella aceptó sin dudarlo. Así comenzó la historia de amor entre ambos que duró un poco más de tres años.l