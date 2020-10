Los 40 años la encontrarán a la “Sole” celebrando su reinvención

01/10/2020 - 20:46 Pura Vida

Soledad Pastorutti celebrará sus 40 años de edad el próximo lunes 12. Lo hará con un recital en vivo por streaming desde Movistar Arena. En ese escenario virtual, la cantante santafesina presentará oficialmente “Parte de mí”, su nuevo disco en donde reivindica a la familia, al amor, a su origen y su lugar y, fundamentalmente, lo que descartó y lo que conservó en este viaje a la reinvención que inició y que marcó un gran momento. Íntima y reveladora, la “Sole” abrió su corazón a EL LIBERAL para hablar, en una entrevista exclusiva vía Zoom, sobre cómo atraviesa la mediana edad, su esposo (Jeremías), sus hijas (Antonia y Regina), su vida misma.

¿Cómo estás preparando este concierto de características particulares vía streaming que vas a dar pronto?

Necesariamente hay que preparar así porque no nos queda otra opción. La idea primera era festejar con toda la gente en el mismo lugar que es el Movistar Arena. Hay muchos motivos para festejar: mi cumpleaños, por lo menos para mí, estar cumpliendo años en medio de esta pandemia es algo para festejar; un nuevo disco, canciones nuevas. Así que, dadas las circunstancias lo que estamos haciendo es preparando un gran show, utilizando el espacio que nos brinda el Movistar Arena, que es hermoso, tiene un gran escenario, una muy buena técnica. Estamos haciendo unas visuales para este show que probablemente después formen parte de los venideros, de los que se puedan hacer, cuando nos permitan. Y la idea es pensar mucho en el público. Pensar cómo lograr el contacto a través de la pantalla que es lo único que tenemos hoy. Yo, que soy una artista que se caracteriza por estar todo el tiempo en contacto con la gente por un ida y vuelta, creo que en esta oportunidad es interesante entender, por lo menos en mi cabeza, que mirando a la cámara es donde voy a encontrar al público.

En “Parte de mí” está tu esencia, tu ser, tus dolores, tus amores, tus alegrías, tus penas, tus risas, tus llantos... ¿Todo esto forma parte de tu nuevo disco?

Yo creo que sí, este disco forma parte de un largo recorrido. Es un disco que trabajé muchísimo con todos mis sentidos, pero sobre todo con la intuición. Hay algo que yo en un momento abandoné, por esta cuestión de que uno crece y empieza a racionalizarlo todo. Todo pensado. Y me di cuenta que en arte y en la música, y fundamentalmente en la “Sole”, lo más importante es hacerle caso a la intuición, que es como un sexto sentido que uno tiene para poder comunicarse con el otro, sin palabras, a veces, incluso. Sin tener que explicar nada. Trabajé muchísimo en estas canciones. Primero siendo un esbozo hace algunos años. Después apareció Carlos Vives que es como mi gran padrino a nivel internacional, a darme un empujón enorme, muy grande, porque es un tipo despojado de prejuicios, un tipo que entiende muy bien la música, pero desde la raíz, desde el interior. Nosotros que vivimos en el interior del país, que sabemos lo que es ir a la gran capital y presentarnos con una tonada específica en nuestra manera de hablar, con nuestras maneras de vivir día a día; con nuestras siestas, nuestros... no sé, nuestra impronta. Siempre lo típico que hacemos es ocultar ese tipo de cosas para poder mimetizarnos en la gran ciudad. Y Carlos me enseñó que justamente lo que no hay que hacer es eso. Entonces, yo traté de despojarme de mis propios prejuicios, valorar muchísimo quién soy y a quien represento, a estos gringos de esta parte de Santa Fe, a mi abuela, a mis antepasados, y desde ese punto de partida creo que logré destapar un montón de puertas y ventanas que llevaron a conformar este disco.

En esa introspección que has hecho, ¿qué es lo que descartaste de tu mochila y qué es lo que decidiste seguir cargando?

De mi mochila descargué los prejuicios. A veces uno cree que estar a tono con el resto es parecerse al resto. ¿Y si no te parecés, qué? Eso no te impide estar en un diálogo, en el corazón de otra persona. Yo creo que descargué los prejuicios, y los miedos de mostrarme tal cual soy. A veces, lo que buscamos siempre los seres humanos es la empatía, la aceptación del otro, primero la propia aceptación y después la del otro. Entonces los miedos a no ser aceptada también me han jugado en contra. Me despojé también del miedo a que pensaran que yo iba a traicionar mis raíces y mi esencia, que es algo que se me pide mucho a mí. Pero que, sin embargo, yo estoy segura que no va a pasar, que cada vez que escuche un chamamé, una zamba, o una chacarera en estado puro a mí se me va a erizar la piel. Y sé que la voy a poder cantar y la voy a poder seguir porque es lo que me gusta también, porque es lo que me representa. Pero también estoy segura de que cuando quiero escribir mis canciones, no puedo hacerlas en ese estado. No puedo vivir en una etapa que no viví, o ir al pasado sin haber estado ahí y escribirlo de esa misma manera. Entonces, lo que intento constantemente es unir aquello con esto, y no ser disruptiva, al contrario, que haya una naturalidad en mi música y las canciones.

Hace poco cuando presentaste el disco dijiste que Soledad florece con cada canción, contanos desde qué mirada y aspectos floreces.

Florezco, porque creo que es casi metafórico. Hay una femineidad en este álbum que quizás no se había dado en otros anteriores. El hecho de cantarle al amor desde otros lugares también. A mí me encanta la música romántica, la que le canta al amor, porque es la música que no tiene moda porque el amor está siempre. Es uno de los géneros que más me gustan, pero nunca me había animado de lleno porque cada vez que cantaba una balada, estaban quienes decían ¡uyyy! ahora la “Sole” canta baladas y se olvidó del folclore, ya está, la perdimos. Pero yo decía, solo canto una balada en medio de un show que en un 99% es folclórico y que también es mi música. Y en este caso lo que hice fue tratar de que cada canción sea un estado de ánimo y una manera de comunicarme con diferentes generaciones, porque creo que cuando canto a la abuela Emilia, cuando canto “La Gringa” pienso en los abuelos, en mis abuelas, en los antepasados, y cuando le canto al amor pienso en todas las edades porque todos nos enamoramos y todos suspiramos alguna vez. Yo creo que la “Sole” es para toda la familia y que en cada canción florece una “Sole” diferente, pero que es en esencia la misma. Y este disco me enseñó a valorar, a cuidar mucho quién soy, y sobre todo adónde quiero ir.