Andino y su esposa están aislados y Freddy Villarreal internado por Covid

03/10/2020 - 21:14 Pura Vida

Guillermo Andino y su esposa Carolina Prat tuvieron que ser aislados luego de que Sofía, su hija mayor, diera positivo de coronavirus. En tanto, el humorista Fredy Villarreal se realizó el hisopado que confirmó que tiene Covid-19.

Andino reveló. “Mi hija mayor, Sofía, tiene alergia con estos cambios estacionales. A mí también me pasa, siempre estamos como un poco resfriados. En el caso de ella, se levantó con la voz tomada y mientras tomaba un té se dio cuenta de que casi no le sentía el gusto. No sabía si era por el resfrío o un síntoma de Covid-19”.

Sofía está aislada en su habitación, con buen estado de salud. Andino, su esposa, y sus otros dos hijos, Victoria y Ramón, se encuentran en cuarentena estricta en su hogar. Serán hisopados entre mañana y el martes.

En tanto, Marcela Tauro informó que Freddy está hospitalizado. Si bien en un comienzo tuvo síntomas leves y transcurrió la enfermedad sin sobresaltos, ahora su cuadro se complicó y debió ser internado.