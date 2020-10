Diego Torres: “Es un momento para mirarnos un poco para adentro”

04/10/2020 - 20:55 Pura Vida

El cantautor y actor Diego Torres lanzó su nueva canción, “Amanece”, en la que invita “a mirarnos un poco para adentro”, con la intención de acompañar a la gente en tiempos de pandemia, que planteó “una situación que sirve para darnos cuenta de las cosas que teníamos al alcance de la mano y eran las que valían”, explicó.

Luego de grabar una nueva versión de “Color Esperanza”, tema emblemático al que Torres popularizó en plena crisis del 2001 y que ahora lo reencontró con sus autores, Coti Sorokin y Cachorro López, el cantante y compositor presenta esta luminosa canción y un video musical en donde propone reflexionar sobre la vida desde una mirada optimista, rasgo que lo caracteriza desde sus inicios.

“Yo creo que naturalmente el espíritu de uno se traslada a las canciones, y por eso mágicamente ellas han generado buena energía, estímulo o acompañamiento, tanto en buenos como en malos momentos de la vida de mucha gente; creo que es algo natural en mí desde los comienzos con “Tratar de estar mejor” -su segundo disco editado en 2004-”, expresó Diego Torres en charla con Télam.

“Es la mezcla de mi personalidad con mi profesión, esto de hablar en las canciones de la vida, de lo que transitás, pero con cadencias rítmicas, así todo se hace un poco más llevadero; y ‘Amanece’ es un poco eso, razonar en los versos sobre lo que uno viene viviendo”, agregó.

La canción, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, cuenta con las colaboraciones de Macaco y Jorge Villamizar -coautores del tema- y de Catalina García, figuras del pop latino que también participan del videoclip.

¿Cómo vivís el lanzamiento de “Amanece”?

Feliz de presentar esta canción junto a mis colegas en estos tiempos raros que vivimos y del recibimiento que la canción está teniendo. Creo que es una buena compañía también para la gente y que empezó siendo una buena compañía para mí en este tiempo de creación y de hacerla, de despertarme y tocarla con la guitarra y de sentirme acompañado con ella y ahora de alguna manera entregársela a la gente.

En la letra decís que esta si tuación atraviesa a todos, tanto a los ricos como a los pobres.

Esto nos atraviesa a todos por igual a ricos y a pobres y de alma también. A veces en un país, por la situación, la política, los avatares de la vida, buscan dividirnos, ponernos en un lado o del otro. Me parece que es hora de dejar descansar esas diferencias y sentarse en una misma mesa a trabajar. Yo quiero pensar que los que tienen la posibilidad de gobernar siempre buscan tener buenas intenciones. Me parece que es hora de dejar esas diferencias y empezar a transitar otra situación. Hay muchas cosas que se podrían hacer y que como sociedad estamos esperando ese cambio. Creo que nosotros tenemos una historia como país siempre con problemas similares cada 10 años, ojalá que podamos empezar a cambiar estas cosas.l

En 20 años, es la primera vez que el cantante lleva meses sin tomar aviones

¿Extrañás el país? ¿Sentís la distancia?

Nunca me siento lejos porque gracias a Dios voy y vengo todo el tiempo, tengo mis dos bases que son Buenos Aires, cuando trabajo por allá y hago una gira, o cuando trabajo en una serie o lo que sea, y mi base acá en Miami, porque trabajo por Centroamérica. Nunca me siento lejos, voy todos los meses, me quedo, veo a mi familia. Ahora sí, porque cerraron la frontera y es la primer vez en más de 20 años que estoy meses sin tomar aviones. Para mí esto es rarísimo porque vivo en movimiento.

¿Cómo se percibe el ser querido en todos lados más allá de los géneros y las edades?

Yo siento que hay muchas generaciones que se han criado de alguna manera con nosotros, me refiero a gente grande que ama a mi mamá (Lolita Torres) y con la que aún hoy me sigo encontrando, me agarra de la mano y me dicen cosas lindísimas y se les cae una lágrima y a mí, que ya estoy mayor, se me cae otra lágrima, entonces termino abrazado con una señor o una señora. Imaginate cómo estoy yo con esta pandemia, que soy “José Abrazo”.