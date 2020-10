“Fede” Bal festeja vida y trabajo de TV nuevos

05/10/2020 - 20:39 Pura Vida

Hace tres meses el actor Federico Bal recibió la noticia de la remisión completa del cáncer de intestino, que precipitó el final de su temporada teatral en Mar del Plata, el año pasado. Por eso, la celebración de su cumpleaños número 31 tiene para él un significado especial, el que compartió a través de una sentida reflexión en sus redes sociales.

“En otro momento de mi vida me hubiese puesto un lindo buzo y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy. Un estúpido... ¡Así que escúchenme algo! Intentá que cada día sea único, y nunca dejes de luchar por tus deseos, sean cuales fueran. Yo quería estar sano, curarme y volver a laburar. Lo proyecté. Y la vida me lo dio”, escribió, entre muchas otras cosas en el posteo que acompañó con la fotografía de un par de globos con el número de años que cumple.

Y lo que más quería “Fede” era retomar su trabajo. Fue así como empezó con una incursión en la radio, y ahora se prolongará con su participación en el reality MasterChef Celebrity que arrancó anoche por Telefé y que se ve en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7. El hijo de Carmen Barbieri ya adelantó que está dispuesto a ganar.

“Como todo lo que hago, quiero ganar y creo que tengo muchas chances de hacerlo”, dijo “Fede” durante una entrevista con Teleshow. Y agregó: “Es algo súper nuevo para mí el tema de la cocina, pero no tan nuevo el reality. Entonces, hay una combinación de cosas que me divierten y otras que estoy aprendiendo, no lo puedo creer”.

Si bien el reality debutó anoche, los participantes llevan tres semanas de grabaciones. “Lo tomo como una gran escuela de cocina. Me divierto mucho y se generó una gran familia, el elenco es impresionante y somos todos muy amigos. El jurado tiene unas devoluciones increíbles, se van a quedar con la boca abierta, con mucha alegría. Hay grandes desafíos y sorpresas en la cocina, porque por ahí el que uno piensa que es muy malo en realidad la rompe, y viceversa. Hay cosas geniales en este programa porque va a volver la familia argentina a sentarse frente a la tele. Es algo que siento que hace mucho no pasaba, y van a encontrar recetas nuevas, van a aprender, se van a reír, tiene todas las condiciones para ser el programa del año”, auguró Bal.l

