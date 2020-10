Una muerte violenta y una serie de revelaciones terribles, pone en jaque a Nicole Kidman en “The Undoing”

06/10/2020 - 00:42 Camerino

El domingo 25 de octubre, a las 22, HBO estrenará “The Undoing”, protagonizada por la ac triz australiana Nicole Kidman y el actor inglés Hugh Grant. La miniserie sigue los pasos de la pareja integrada por Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), quienes llevan la vida que siempre soñaron. De un día para el otro, Grace ve que se abre un abismo en sus vidas: una muerte violenta y una serie de revelaciones terribles. Con la sombra de un desastre público y horrorizada por las formas en las que no ha seguido su propio consejo, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y su familia.





El elenco de the undoing también cuenta con Édgar Ramírez (nominado al Emmy® por “American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace" y "Carlos") como el detective Joe Mendoza; Noah Jupe ("Honey Boy" y "Un Lugar tranquilo II") como Henry Fraser, el precoz y creativo hijo de 12 años de Jonathan y Grace; Lily Rabe ("American Horror Story") como Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni ("Black Earth Rising") como Haley Fitzgerald; Sofie Gråbøl (GENTLEMAN JACK, de HBO y "Fortitude") como Catherine Stamper; Matilda De Angelis como Elena Alves; Ismael Cruz Córdova ("Berlin Station") como Fernando Alves y Donald Sutherland (ganador del Emmy® por "El Ciudadano X") como Franklin Reinhardt, padre de Grace, financista retirado y abuelo amoroso que tiene la misión de proteger a su familia cuando surgen revelaciones turbulentas.

Próximos episodios:

Episodio 1: “The Undoing” | Domingo 25 de octubre, a las 22

A Grace Fraser (Nicole Kidman) le intriga una joven madre de la escuela a la que asiste su hijo. Luego, la noticia de una tragedia conmociona a toda la comunidad escolar.

Episodio 2: “The Missing” | Domingo 1 de noviembre, a las 22

Después de buscar refugio en la casa de su padre, Grace (Nicole Kidman) es interrogada de manera incisiva por detectives.





Episodio 3: “Do No Harm” | Domingo 8 de noviembre, a las 22:00

Grace (Nicole Kidman) escucha la versión de la historia que le presenta Jonathan (Hugh Grant) y descubre que alguien cercano a Elena (Matilda De Angelis) la está siguiendo.

Episodio 4: “See No Evil” | Domingo 15 de noviembre, a las 22

A medida que Haley (Noma Dumezweni) comienza a dar forma a la explicación del caso, Franklin (Donald Sutherland) utiliza sus recursos para ayudar a su familia.

Episodio 5: “Trial by Fury” | Domingo 22 de noviembre, a las 22

En el primer día del juicio la fiscalía presenta pruebas impactantes, mientras que la defensa arroja dudas sobre la investigación policial. Más tarde, Henry (Noah Jupe) le cuenta un secreto a Grace (Nicole Kidman).

“The Undoing” fue creada por David E. Kelley, basada en la novela "You Should Have Known" (Tú ya lo sabías"), de Jean Hanff Korelitz. Los productores ejecutivos son Susanne Bier, David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Stephen Garret y Celia Costas.