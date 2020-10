Tras 30 años de profesión Gabriel Corrado sigue con el entusiasmo de un “gladiador”

06/10/2020 - 20:47 Pura Vida

Gabriel Corrado no teme a los desafíos. Se corre del galán para darle paso a otros roles impensados en su carrera, como es el de Víctor Alsina Suárez, un poderoso e inescrupuloso jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que interpreta en la tercera temporada de la serie inglesa “Riviera”, que comenzará a emitirse desde el próximo 15 de octubre por la cadena Sky y que en nuestro país se verá por Fox Premium.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Skype, Gabriel habló de este nuevo presente.

¿Cuál fue el camino que recorriste para llegar a “Riviera”?

En agosto de 2019, mi representante Alejandro Vanelli me comentó que me estaban buscando para hacer un casting para un personaje determinado, que era uno de los protagonistas, el antagonista de la tercera temporada de “Riviera”, una serie inglesa. La verdad, yo no la conocía a la serie. Él me mandó un link para que yo pueda acceder a verla. Para mí fue muy bueno, y una sorpresa que me buscaran para un proyecto tan ambicioso. Ambicioso me refiero a que es una producción de alto presupuesto. Alejandro Vanelli me pasó las escenas que tenía que hacer para el casting, que eran un montón de secuencias en inglés, además de algunas en español. La prueba tenía que ver con eso. Automáticamente, me asusté mucho porque una cosa es actuar en el idioma nuestro y otra es actuar en inglés, que es muy distinto, difícil, complejo, que no tiene que ver con entender el idioma o hablarlo un poco, que es mi caso.

¿Qué te llevó a decidirte?

Lo hablé con mi hija más chica, que estudia actuación hace muchos años. Clara tiene 21 años y me dijo que yo iba a poder hacerlo. Me contuvo de una manera muy tranquilizadora. Y eso fue también lo que me dio la fuerza para poder hacerlo. A partir de ese momento, le dije a mi representante que estaba todo Ok para hacer el casting. Lo hicimos a los diez días que me entregó las secuencias. Ese material viajó a Londres y diez días después me dieron el Ok la luz verde, estaba dentro del proyecto.

¿Cuál fue tu principal reto, más allá del idioma, para interpretar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Bs. As.?

Es un Jefe de Gobierno de ficción, no es que estoy representando al actual o a otros, y la verdad que interpretar un personaje como Víctor Alsina Suárez, poderoso, fuerte, irónico, simpático, pero a la vez oscuro, porque se trata de un tipo seductor, que quiere conquistar la voluntad de todo el mundo, pero a la vez es un tipo oscuro y que da miedo, eso, cuando te ofrecen un personaje de esas características decís “¡qué bueno, que interesante que llegue un proyecto así!”. Ahora, el mayor reto era estar a la altura de las circunstancias, de hacerlo lo mejor posible y qué guste. La verdad es que en esta profesión uno siempre está rindiendo examen. Me jugué. Lo hice y tuve muy buena onda con los directores. Fueron 8 capítulos. El desafío era que traspase la pantalla.

El tráiler es de gran impacto. Y amerita lecturas de la política y de lo que se vive actualmente en el mundo.

Exactamente. No es un relato político. Es un thriller. Transcurre en un mundo de mucho poder, de mucho dinero. Todos los personajes están vinculados con ese mundo tan lujoso, si se quiere. La primera y segunda temporada transcurre en la Costa Azul, por eso se llama “Riviera”, por la Riviera francesa. Pero en esta tercera entrega el hecho de trasladar la acción a Buenos Aires, en gran parte, pese a que hay escenas en Venecia y en Saint Tropez, también lo hace muy interesante y muy atractivo por el contraste que tiene nuestra ciudad entre el lujo y la pobreza, entre la luz y la oscuridad; y no porque la pobreza sea la oscuridad sino porque es una cara que, a veces, muchos países quieren ocultar. Igualmente esto no es una línea política, pero sí está en toda la trama, porque a este tipo (su personaje) se lo ve jugando en toda la cancha. Es un personaje que se las trae. Yo siempre digo que los políticos son como rockstar por la popularidad que tienen, y Víctor, mi personaje, también es un personaje grandilocuente, y busca que todo el mundo lo quiera y lo vote, porque está en plena pelea de su reelección.

¿Te inspiraste en alguien para componer a Víctor Alsina Suárez o te ajustaste al guión?

Ví muchos discursos de políticos internacionales; y no sólo discursos, entrevistas, para ver cómo se manejan. Eso me ayudó. Algunos reales y otros también tomados de la ficción, como de la película que trata el Watergate, adonde se puede ver cómo habla un Nixon, las pausas que tiene, o a Bush, a Trump, Obama, ver un poco a todos... Boris Johnson. Son tipos interesantes de verlos para interpretarlos.

¿Qué mensaje te deja en sí esta tercera parte de “Riviera” y qué lectura propia haces del contexto que plantea la serie ?

La lectura que me deja es que yo, como actor, siento que a medida que uno va creciendo puede estancarse o puede querer seguir creciendo y enfrentar desafíos. Después de 30 años de carrera me renueva los votos de fe, de confianza y de pasión. Aunque nunca los perdí, a veces, uno se acomoda sin darse cuenta. Esto para mí fue un “puedo correr los límites de donde había llegado”, y puedo realmente ir por más. No por el hecho de tener que actuar en inglés solamente, sino por el hecho de hacer un casting, que no lo viví como ¡qué pereza!, al contrario, fue lo mejor que me pasó. Te devuelve ese hambre que todos tenemos al principio de nuestras carreras.

Y después, el tema de trabajar en una producción de esta envergadura es muy interesante porque aprendés mucho de cómo se produce. Si bien en la Argentina se produce muy bien, y yo trabajé también en España, adonde se produce con más presupuesto que en la Argentina, este tipo de serie es como las de Hollywood. Es una serie inglesa, pero tiene un presupuesto muy similar a cualquiera de Hollywood. Realmente ves cosas que no se ven habitualmente, no sólo en la cantidad de gente que trabaja, sino en cosas de la organización, que dices “wow”, qué bueno conocer esto.

¿Buscar nuevas chances hace a la esencia de Gabriel Corrado, más allá del actor?

Absolutamente. No me gusta la rutina, no me gusta el hecho de quedarme en un lugar cómodo. No está en mi ADN eso. Ojo, a veces, se puede y, a veces, no. No hay que quedarse esperando la oportunidad sino que hay que salir a buscar nuevos desafíos. A lo largo de mi carrera lo he hecho y me hace feliz. Uno tiene que hacer lo que le gusta dentro de las posibilidades y luchar por nuevos desafíos aunque algunos no resulten bien. A veces, uno quiere hacer algo y no sale, o tarda un poco más. Cuando tuve la oportunidad de ir a producir ficción al este de Europa con mi productora, tardamos mucho tiempo en lograrlo, y finalmente lo logramos, y fue una gran satisfacción. Así que en ese sentido, me alegra que ni el tiempo ni la edad me “achanchen”.

Si bien ya trabajaste a nivel internacional, ¿qué significó para vos compartir actuación con artistas como Julia Stiles y Rupert Graves.

Es fantástico. Rupert Graves trabajó en Sherlock Holmes, es un gran actor de teatro además, del teatro inglés de más alto nivel, y aquí, en la Argentina lo habíamos visto en “Muerte de un general”, con un personaje muy simpático. Es un actor de un gran talento, igual que Julia Stiles, que trabajó con Julia Robert, Brad Pitt, con Matt Damon. Son actores de gran trayectoria, por eso me siento agradecido porque vieron en mí lo que ellos necesitaban. Y también trabajar con directores que son muy buenos en lo que hacen, eso ayuda mucho a un actor porque marca el camino y hace que pueda sacar brillo su trabajo.