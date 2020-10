“Súbete a mi moto” revive el fenómeno de Menudo

07/10/2020 - 21:00 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

La “Menudomanía” revivirá a partir de mañana cuando Amazon Prime Video estrene “Súbete a mi moto”, la serie sobre la vida y obra de Menudo, la boyband puertorriqueña que fue creada por el productor de ese país, Edgardo Díaz.

EL LIBERAL entrevistó en exclusiva, vía Zoom, a Yamil Urena, el actor oriundo de Arecibo (Puerto Rico), quien se pone en la piel de Díaz, y en 1977 reclutó a jóvenes de un pequeño poblado de Caguas (Puerto Rico) para dar inicio a Menudo.

También entrevistamos a Rocío Verdejo, actriz nacida en Tampico (México), responsable de darle vida a una de las fans de Menudo, conjunto que sentó las bases para las futuras boybands hispanas.

¿Cómo se sienten por haber asumido los roles protagónicos de una historia que realmente ha generado los más disímiles comentarios?

ROCÍO VERDEJO: Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de estar en esta serie que retrata la vida de una agrupación donde estuvieron 33 nenes durante 23 años. Por ahí un grupo que sin duda fue un ícono, la primera “boyband” en Latinoamérica y gracias a ellos se desencadenaron otras “boybands”, otros grupos para niños; y muy contenta con el resultado final de la serie. Creo que es una superproducción, con una gran fotografía, vestuario, arte, actuaciones, dirección. Creo que viendo el trabajo final no nos queda otra que estar agradecidos y orgullosos de estar en un proyecto así.

YAMIL URENA: Definitivamente agradecimiento es poco. Siento que es algo para celebrar, para estar orgullosos en nuestra carrera.En mi caso, que vengo de Puerto Rico, imagínate, tener la oportunidad de protagonizar una serie que la historia salga de tu isla, de tu gente, que ha brindado tanto orgullo en Latinoamérica, en el resto del mundo y nos ha puesto a los latinos en alto. La verdad es que es una responsabilidad muy grande. Todos hemos dado lo mejor, y hemos tratado con dignidad, respeto, mucha ilusión y emoción.

¿Cómo creen que será la respuesta de la gente, teniendo en cuenta que las biopic siempre han provocado ese ida y vuelta con el público?

YAMIL: Eso es bien difícil de determinar. Nuestro enfoque siempre ha sido la maravillosa historia que tenemos de hacer, un libreto increíble que, cuando me puse a leer, eso que soy de Puerto Rico, no conocía la historia de Menudo. Yo tuve que dejar de leer, en serio que todo esto pasó. Entonces, nos queda más que esperar que el público lo reciba. La acogida solo del tráiler ha causado una sensación... la verdad agradecida a los medios y a los fans de Menudo que están muy alerta. Eso nos enseña que hay espacios para más biopics, para más espacios como éstas, latinas, que en nuestro caso juntan a talentos de diferentes partes de Latinoamérica y del Caribe, países como Argentina, Perú, México, Venezuela, Puerto Rico, Cuba. La verdad es que es una celebración.

¿Cuál es tu impresión al respecto, Rocío? Por favor, hablame sobre tu personaje.

La verdad, yo sí creo que le va a ir muy bien. Yo ya lo doy por hecho porque la Menudomanía sigue vigente, y las fans que eran fans se van a morir siendo fans. Entonces, creo que están esperando ansiosamente la serie y que fue un grupo sumamente importante a nivel Latinoamérica y otros países afuera. Vale mucho ver la serie; y no es solamente para las fans. Yo vi los primeros cinco capítulos con mi hija que tiene 12 años. Ella nunca había escuchado Menudo y se super, super, super enganchó. Así que las nuevas generaciones seguro también se enganchan.

Sobre mi personaje, representa a las fans de aquellas épocas de Menudo, a las millones de chicas que dejaban la carne sobre el asador por su banda. Es un personaje ficticio, no está basado en ningún personaje real. l

Por qué la historia de Menudo se convirtió en algo “épico”

En el avance, Edgardo Díaz, el creador de Menudo, el personaje al que le da vida Yamil Urena, anticipa: “Aquellos que quieran ver la leyenda negra de Menudo que lo hagan, pero creeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno, y lo bueno fue épico”.

¿Fue épico realmente? El tráiler verdaderamente genera intriga sobre qué va a desarrollar la historia...

Épico con letras mayúsculas, épico porque Menudo trascendió y dio la posibilidad a decenas de niños, en este caso más de 33, a vivir sus sueños. Épico en el sentido que alcanzó lugares que quizás se imaginaron, pero que hasta que no se dieron, fue que entendieron, ¡wow, somos capaces de hacer todo esto! Por supuesto, el cómo, el por qué, el cuándo, es con lo que mucha gente no está de acuerdo, pero porque desconocen. Por eso es que están haciendo la serie “Súbete a mi moto”. Yo me quedé anonadado cuando entendí. Mi personaje es complejo. Yo como actor me dedico a construir situaciones, a construir circunstancias y apelar a los sentimientos del público que ya está deseoso de verlo. Pero no soy quién para juzgar, para señalar. Ahora, sí puedo decir que es un personaje que he estado esperando en toda mi carrera, porque da para crear y enseñar cosas que la gente va a comentar.

¿Cómo es construir un personaje cuando sabes que a quien estás interpretando está vivo?

Es una responsabilidad muy grande. Uno tiene que honrar el libreto y de la misma manera tratar de entender a la persona. En mi caso tuve la oportunidad de acceder al material que se usó para hacer la serie, que son videos de más de 7 horas. Me los devoré. Los vi tres veces, los diseccioné; por mi entrenamiento como actor estudié sus comportamiento físico, su psicología. En el caso de Edgardo, esa fue su vida, fue su todo. Y sí me identifico en el sentido de que he luchado para estar en la industria, para formar mi nombre y todo lo demás ya queda en el público que lo reciba.Él en algún momento dirá cómo se sintió. l