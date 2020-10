HBO GO se pone romántico y preparó una selección de comedias del género que todos amamos

09/10/2020 - 18:40 Camerino

Uno de los géneros más populares entre el público que gusta del cine son las comedias románticas. Seguramente todos hemos visto una película de este tipo por lo menos una vez. Y aunque para algunos sea difícil admitirlo, por considerarlas demasiado cursis, lo cierto es que este género cinematográfico tiene un encanto particular. La comedia romántica nos abre la puerta a escenarios que inspiran ternura, amor y pasión, acompañadas de muchas risas, aunque en ocasiones también una que otra lágrima. Historias con situaciones inesperadas sobre la amistad o alcanzar sueños y amores imposibles, interpretados por grandes talentos, han llevado a los realizadores a continuar creando filmes memorables que podemos mirar una y otra vez.

Para los fans de este entretenido género, HBO ha preparado una recomendación especial de películas que puedes disfrutar ya mismo exclusivamente en HBO GO.

YESTERDAY

Danny Boyle, en el papel de Jack Malik, es un músico frustrado que no encuentra el camino hasta que un día sucede algo inesperado, despierta y se da cuenta que nadie recuerda la música de The Beatles y decide hacer pasar las canciones del famoso cuarteto de Liverpool como si fueran suyas, convirtiéndose en todo un rockstar. Dirigida por el legendario director Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel y Lily James, YESTERDAY nos lleva por un viaje musical mientras nos cuenta una historia de amor con las canciones más inolvidables de la legendaria agrupación británica.

LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR

En esta comedia romántica, escrita por la ganadora del Oscar® Emma Thompson, vemos a la reconocida actriz Emilia Clarke interpretando el papel de Kate, una joven que parece estar atrapada en una racha de mala suerte, hasta que conoce a Tom en circunstancias incómodas y por si fuera poco, vestido con un traje de elfo. Sin embargo, conocerlo hará que todo en su vida cambie e inicien un viaje único lleno de amor, romance y sorpresas.

LA MÚSICA DE MI VIDA

Cuando se trata de hablar de leyendas de la música Bruce Springsteen es uno de los referentes obligados y esta cinta es un homenaje a sus canciones. Protagonizada por Viveik Kalra y Nell Williams, conoceremos al joven Javed, quien descubre la música de Springsteen y cambia su vida por completo enfrentando a sus padres ultraconservadores y a una sociedad en la que siente no encaja. La música de Springsteen también le da la fortaleza para conquistar a la chica de sus sueños al mejor ritmo de Dancing in the Dark, The River y Blinded by The Light, entre muchas otras canciones que forman parte de la gran y extensa discografía de ‘El Jefe’.

JUST ADD ROMANCE

Esta película tiene una premisa bastante interesante, y es que nos cuenta como dos chefs que desbordan talento, pero tienen personalidades y estilos de cocinar completamente opuestos, compiten en un show de TV. Lo que comienza como una gran rivalidad parece que en realidad será el comienzo de un gran amor. Una cinta en dirigida por Terry Ingram, con las actuaciones de Meghann Fahy, Luke Macfarlane, Theresa Wong y Michelle Martin.

LOCAMENTE MILLONARIOS

En esta película el amor es puesto a prueba cuando Nick lleva de paseo a su novia Rachel a Singapur, sin que ella sepa que él es heredero de una cuantiosa fortuna. A partir de ahí, tendrán que sortear cientos de obstáculos cuando la mamá de Nick se oponga a su relación y todas las chicas comiencen a querer estar con él a causa del dinero. Esta película, nominada al Globo de Oro® es protagonizada por Henry Golding y Constance Wu quienes interpretan a una pareja que descubre que hay cosas más importantes que el dinero, como el propio amor.