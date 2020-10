Una santiagueña, en la serie inglesa “Riviera”

10/10/2020 - 20:39 Pura Vida

Un nuevo desafío enfrenta la actriz santiagueña Eugenia Lencinas: interpretar a una madre que pierde a su hijo en una trama de corrupción y mundos distintos que propone “Riviera”, la serie inglesa que protagonizan Julia Stiles, Rupert Graves y el argentino Gabriel Corrado.

Eugenia también es abogada y está radicada en Buenos Aires, desde donde habló en exclusiva, vía Zoom, con EL LIBERAL.

¿Cómo llegas a Riviera, la serie inglesa que estrenará su tercera temporada el 15 de octubre?

La verdad que fue como una casualidad muy linda. Fui a una jornada de los abogados del Estado, porque como sabes yo también soy abogada y ejerzo mi profesión. Y en esa jornada me encuentro con un amigo santiagueño, Pedro Lines, que estaba participando. Empezamos a hablar de nuestras vidas, porque hace mucho que no nos veíamos, y me comenta que un amigo suyo estaba haciendo un casting para una serie de afuera. Me dice, “para mí, vos re das para estar ahí”. Me lo nombra al director de casting, Pablo Igni, le digo que lo conozco. Después recibí la llamada de él, convocándome para el casting. Fue una sorpresa enorme y el más difícil que hice en mi carrera hasta ahora, porque fue en inglés y español; y no tuve mucho tiempo para prepararme. Me mandaron un par de escenas para este personaje, que era el último que faltaba seleccionar. En un fin de semana estudié con una amiga bilingüe el casting por fonética, porque mi inglés es muy básico. Estudié por fonética sabiendo lo que estaba diciendo en las escenas y fue rarísimo todo. Demoré 10 minutos en la prueba y me fui desahuciada, a pesar de que tenía una sensación muy linda por lo que había podido hacer, pero al demorar tan poco pensé que no quedaba. Antes de mi casting, había pasado otra actriz muy conocida con la que habían demorado 40 minutos!

Contame sobre tu personaje, ¿qué características tiene?

El personaje se llama Juliana Castillo. Es una gran trabajadora, creo que representa un montón de cuestiones de nuestra sociedad. Representa a la clase social más oprimida, pero la clase baja con mucha dignidad. Tiene un hijo, que en medio de la serie sufre una tragedia y en la búsqueda de la verdad y de ahondar sobre lo que sucedió y que tiene que ver con personajes de la política, ella se vincula con el personaje de Julia Stiller, que es la que se involucra con esta chica que vive en la Villa 31.

¿Cómo fue la experiencia de filmar en la Villa 31?

Muy interesante, muy intensa. Una experiencia muy fuerte porque yo, particularmente, nunca había ingresado a la Villa. Me sorprendió la organización que tienen, cómo desarrollan todas sus actividades. Es un mundo aparte, tienen centros educativos, muchas cosas muy buenas. Con nosotros han tenido un trato maravilloso, incluso personas de la propia Villa se dedicaban a la seguridad de los actores, y a la logística de esa producción internacional que requería mucho de todo. Yo nunca había trabajado en una producción así. En la Villa teníamos que cumplir con determinado horario para grabar, para no interferir en la vida de sus habitantes. Fue una experiencia muy interesante. Fueron jornadas arduas, pocas escenas, pero muchos, muchos planos.

¿Tuviste algún referente o dirigente social en el cual te basaste para interpretar a tu personaje?

Creo que uno con los años va impregnándose de todas las cuestiones que nos vienen sucediendo. Por eso, más que un referente quise ahondar sobre las situaciones que pudieron haber pasado las madres que vivieron tragedias con sus hijos, y en este contexto, donde está metido el poder, la corrupción, el chantaje, los intereses; donde es más fácil tapar lo que realmente sucede. Me acordé de Marita Verón, de Soledad Morales, por decir algunos nombres, aunque a diario tenemos situaciones similares, que gracias a Dios están mucho más visibles. Entendí que tenía que ser un personaje que esté minado, no sólo de lo que individualmente le pasa a uno como madre ante la tragedia de un hijo, sino también impregnado de una realidad y un contexto social que lleva a esa persona a ser quien es y a tener las reacciones que puede llegar a tener. Rescatar también la dignidad, el respeto y la conciencia con la que se vive en esos sectores sociales que uno por ahí subestima, porque son realidades existenciales que no las tenemos a la mano, por las que no estamos atravesados.

Una vuelta “tumbera” a una serie glamorosa

¿Cómo se relaciona tu personaje con el que interpreta Gabriel Corrado?

El personaje de él es el del jefe de Gobierno de la ciudad, y justamente lo que hace lo coloca en el lugar de un tipo corrupto, que de acuerdo con determinados intereses él cede logística para un laboratorio de afuera que realiza pruebas para las que no están habilitados por las normas internacionales. En ese contexto el personaje de la madre que yo interpreto cruza su realidad con la del personaje de Corrado.

¿Se podría decir que tu personaje es desencadenante en esta historia?

Sí, porque es como un nexo, muestra el contraste de “Riviera”, de esta serie que en la temporada 1 y 2 está llena de glamour y de realidades de las altas castas de la Costa Azul. El introducir escenas en la Villa 31 es darle otro halo de realidad a la serie, porque el foco por el que se instalan en esa Villa es a través de lo que le pasa al personaje de Juliana Castillo. Darle esta vuelta más “tumbera” a esta serie que venía entre diamantes y algodones me parece un acierto de los guionistas y productores.

Eugenia logra combinar su profesión de abogada con la de actriz

Eugenia Lencinas ha venido desarrollando su tarea actoral de manera sostenida. Hace poco, en cine, compartió “Angelita, la doctora”, con Ana María Piccio, y “Axiomas”, con Jorge Marrale. Ahora, “Riviera” le da una exposición internacional.

¿Cuánto suma esta participación en la tercera temporada de Riviera para esta carrera que vienes construyendo paso a paso en el mundo de la actuación?

A mí me suma. Mientras a mí me sume, suma mucho a la actriz. Más allá de las expectativas cuando más se va afianzando en lo que va haciendo y va estando más en coherencia con lo que se pretende, con lo que uno desea y el resultado, creo que eso es lo más fructífero. A mí me gusta mucho la manera en la que voy llevando esto, porque voy absolutamente convencida de cada cosa que hago. Por ahí son pasos chicos, pero seguros. A mí me suma un montón porque es el lugar por el que he elegido transitar siempre. Por algo mi camino es más largo, sin alejarme de mi vida, de lo que soy también como abogada sanitarista.