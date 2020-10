VIDEO | Se estrenó “Perón y los judíos”, una reflexión personal del director argentino-israelí Sergio Shlomo Slutzky y una entrevista imperdible con EL LIBERAL: "¡Gorila! Admitilo: Tu viejo era un gorila"

14/10/2020 - 11:53 Camerino

En la plataforma Cine.ar se encuentra disponible “Perón y los judíos”, un documental del periodista y director argentino-israelí Sergio Shlomo Slutzky, filmado en la Argentina y en Israel, que parte de una inquietud personal: ¿Era su padre un "gorila?" Esta pregunta lo lleva a emprender el camino de investigación acerca de la relación entre Perón y los judíos en la Argentina de los años 50, llegando hasta nuestros días. Radicado en Israel, Shlomo brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, realizada por Zoom.

Como en anteriores documentales de Sergio Shlomo Slutzky lo personal, lo social y lo histórico se entrelazan y permiten vislumbrar la compleja trama de la memoria. Perón y el peronismo, las instituciones judías, las diferentes tendencias dentro de la cultura judía y su relación con el líder del movimiento y con Eva Perón, pero también con sus políticas de seducción, son abordadas por un abanico de testimonios de una pluralidad incuestionable. En esa pluralidad de voces busca el director claves personales y sociales para responder a la pregunta que lo impulsó a filmar esta película: ¿Qué hay detrás de la acusación de "gorila" que durante años pesó sobre su padre? ¿Fueron Moris Slutzky y sus compañeros "gorilas"? El director de Disculpas por la demora (2018) enfrenta algunas preguntas urticantes del pasado que siguen doliendo en el presente y ensaya algunas respuestas.

Cuando años atrás mis amigos acusaron a mi difunto padre de haber sido en los años 50s "otro judío gorila", refiriéndose a ser reaccionario y antiperonista, me decidí a salir a investigar el supuesto ADN de mi viejo, fallecido en 1983. En este recorrido llegué a amigos de su juventud durante la presidencia de Perón, a historiadores e investigadores y otros testigos en Argentina e Israel, en una búsqueda que es también personal pero que ilumina algo de la grieta que afecta a la sociedad argentina, hasta el día de hoy.

“EN PRIMERA PERSONA”

“Mi nombre es Sergio (Shlomo) Slutzky. Un judío nacido en Buenos Aires, un producto de la efervescente Argentina de los setenta. Desde 1976 trabajo y vivo en Israel. En aquellos años perdí en la Argentina compañeros, y a ellos años después los recordé y homenajeé en películas documentales que hice y en las que quedó en claro dónde estoy políticamente parado. Cada película comienza en algún lado”.

“Esta comenzó en la palabra Gorila. No en el animal, ya hace años que no hay en el zoológico de Buenos Aires, sino Gorila como acusación, como un insulto por ser reaccionario, algo de lo que ninguno de mis conocidos puede acusarme, pero que osaron hacer contra mi viejo, Moris Slutzky, fallecido en 1983, aduciendo que él, como tantos jóvenes judíos de los cuarenta y cincuenta, eran gorilas”.

“Esto fue por 2014, justamente después de varios años de virtual romance entre la comunidad judía y el gobierno de los Kirchner. En ese momento se produjeron una serie de errores y desencuentros que fueron aprovechados por lo que yo veo como malintencionados intereses políticos, para arrojar a los judíos a un lado de la grieta, como en los años cincuenta”.

“Mis amigos porteños me quisieron convencer que a pesar de que mi viejo estaba a favor de la justicia social, del voto de la mujer y los derechos de los trabajadores y que él mismo fue un laburante desde chico, que a pesar de esto, como mi viejo no quiso enrolarse al Partido Peronista, esto significa que era un Gorila”.

“Fue entonces que me decidí salir a investigar esta historia secreta, este ADN que quizás porto en mis venas sin saber...”

“Y es por eso que Perón y los judíos es una película de investigación, pero fundamentalmente de pasión”.

EL RECORRIDO DE LA PELÍCULA

“Fue este un recorrido que me permitió llegar investigadores de primera línea como el historiador Raanan Rein que demostraron en cartas documentos que Perón y Evita hicieron grandes esfuerzos por acercarse a los judíos y a Israel, aunque estas pruebas hayan sido ocultadas con la caída y exilio de Perón en 1955”.

“Por otra parte, tuve el enorme placer de llegar algunos de los contemporáneos de mi viejo como Abrasha Rotemberg o Gerardo Mazur, que junto a mi viejo hizo teatro en Hebraica de fines de los cuarenta con David Stivel, Sergio Renán y Carlos Gené, entre otros”.

“Entrevisté a testigos de la época en Argentina e Israel, traté de llegar datos, pero no menos que eso a las sensaciones que invadían a mis personajes en aquellos días, algo que no necesariamente se desprende de los documentos y estadísticas en archivos oficiales”.

“En estos aňos de trabajo sobre la película, encontré en Javier Diaz, el productor argentino que me acompañó en esta aventura, un colega curioso y creativo, que como no judío, me ayudó a buscar la forma de explicar mejor al gran público la problemática historia de Perón y los judíos”.

“Salí a revisar un mito y descubrí que hay más de un mito a revisar sobre el escabroso tema de Perón y los judíos y sobre mi ADN Gorila o no”.

“Si lográsemos con esta película iluminar un tramo del mito y antimito que enfrenta hasta hoy a la sociedad argentina, si lográsemos trasmitir algo de la posibilidad de diálogo que vivimos haciendo la peli para que sea probada por otros argentinos contrapuestos, nosotros, los realizadores de Perón y los judíos, nos sentiríamos satisfechos”.

“O como decíamos entonces, estaríamos "hechos".

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?

Sergio (Shlomo) Slutzky

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956. Vive en Israel desde mayo de 1976. Casado y padre de dos hijos. Es licenciado en Sociología de la Universidad de Tel Aviv, y cursó estudios de periodismo escrito y electrónico en institutos terciarios en Israel.

Trabajó en diferentes medios de comunicación escrita y electrónica de Israel y el extranjero, en publicaciones en castellano, hebreo, árabe e inglés, como periodista o corresponsal. Paralelamente dirigió revistas israelíes de índole educativo-político y de derechos humanos.

En el marco del periodismo televisivo y producción documental , se desempeñó durante años como corresponsal del canal 7 TV Nacional de Chile. Produjo y dirigió notas y películas documentales para la TV israelí. Entre ellas: Segunda oportunidad en Arad (2001), Algo se está gestando (2002), Cambio lugar, cambia la suerte (2003), El año que viene en.... Argentina (2005). Su guion documental El pacto del silencio (Asesino), sobre los desaparecidos judíos durante la dictadura militar en la Argentina, recibió el máximo premio documental en Israel en el Festival de Cine de Jerusalén (2001).

Su película Palos en las ruedas (2008) sobre los obstáculos interpuestos en las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel en Argentina y a la AMIA, participó en varios festivales internacionales de cine y de DDHH, y fue estrenada en TV en Israel (abril 2008) y en Argentina (Julio 2009) en el Canal Encuentro.

En 2012 estrenó en festivales en Israel y Argentina el documental Sin Punto y Aparte, un proyecto apoyado por el INCAA y la TV pública israelí, que recibiera varias distinciones internacionales.

En 2017 co-produjo el documental argentino-israelí Impuros. En 2018 estrenó Disculpas por la demora, apoyada por el INCAA y premiada en festivales internacionales. Para fines del 2021 se espera el estreno de su documental Bronca, sobre un sospechoso de crímenes de lesa humanidad argentino que vive protegido por las autoridades en Israel.