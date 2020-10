Cata Raybaud le canta a la vida con canciones propias y de Piero. “La música que hago es escléctica, pero lo que conduce todo y unifica es el amor a la canción”

15/10/2020 - 13:51 Camerino

“La música que yo hago suele ser bastante ecléctica. Lo que conduce todo y unifica es el amor por la canción. Todas son canciones en donde pongo el corazón de principio a fin. Son canciones que en este momento de la vida en que estoy me conmueven y me generan emociones para poder transmitir también eso al público que es lo que a mí me llena”.

Quien se expresa de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL por Zoom, es la cantautora argentina Cata Raybaud. La artista lanzó su EP “Especial desde el estudio.

Las canciones que conforman el EP son “Tarde”, “Mientras Reis” y “Milonga inmigrante”, de autoría de Cata. Además, incorporó una hermosa versión de un clásico de Piero: “Soy pan, soy paz, soy más”, y también “Pensando bem” y “El Celoso”.

Contó con la participación de Ana Prada (Uruguay), Marta Gómez (Colombia) y Silvina Moreno (Argentina) y se grabó en el marco de un concierto por streaming que ella brindó. La acompañaron en ésta aventura Diego Sánchez en percusión y Fernanda Ortega en violín. Además de la grabación de dicho concierto, Cata participó de videos colectivos y festivales internacionales virtuales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México.

Hace poco presentó el tema y video de “El Celoso”. El próximo 30 de octubre, lo hará con el resto de las canciones que conforman su EP a través de las distintas plataformas digitales.

En su discografía convive la mixtura perfecta de raíces, tierra y algunos elementos electrónicos de la mano de la canción popular.

Música, cantautora, nacida en Buenos Aires, Cata tiene tres discos editados ("Detrás de lo que vieran", "Deja que Corra el agua", y "Tribu"), un EP de estudio en vivo, dos recientes singles ( "Cruz del sur" y "Luna de Noviembre") y participaciones de videos colectivos y festivales internacionales virtuales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México.

“La relación entre este EP y el resto de mis trabajos es que son canciones con aires a diferentes estilos, pero lo que los une es la canción de autor”, resaltó a EL LIBERAL.





ACERCA DE CATA

Cata recorrió, guitarra en mano, y fruto de su autogestión, gran parte del país, importantes salas de Buenos Aires, como su presentación en la Cúpula del CCK en 2019 y muchos festivales de Latinoamérica como: Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Cuba y Venezuela y un primer salto al viejo continente presentándose en la ciudad de Madrid.





Sumar son los encuentros y una mirada colectiva de la música, donde la vemos en su trayectoria compartiendo escenarios en Argentina: en el Abrazo Rioplatense, un ciclo junto a colegas de Uruguay, en el Encuentro de Mujeres Músicas en Santiago, Festival Mujeres a la Patagonia, en Plaza de Almas de Salta, Festival Victor Jara en Tucumán, y luego provincias del Litoral (Santa Fe, Entre Rios, Corrientes, Formosa, Chaco).

En el exterior, Cata, aborda una mirada minimalista de la canción argentina, donde podemos leer excelentes comentarios como en diarios de México donde califican como “excelente cantautora, quien es muy reconocida no sólo por los queretanos, ya que ha visitado nuestro país en repetidas ocasiones”. En su segundo álbum, el tema -Perfecto Extraño- cuenta con el "feat" del cantautor argentino Kevin Johansen.

A los 7 años, Cata, comenzó a tocar los primeros acordes en la guitarra criolla. A los 16 ya golpeaba puerta por puerta dando clases de guitarra a sus vecinos y con eso se costeaba sus primeras clases de canto. Fue a esa edad que dio sus primeros pasos como cantante.

Los lugares comunes en la música deberían ser exorcizados para no desandar más el viejo mundo de las etiquetas, los géneros y las góndolas y así no dejar nunca más huérfana a la canción. Lo que suena por momentos con aires de raíz latinoamericana, en otros eléctricos, o con aires de rock, es en resumen la "canción". Parece difícil pero no lo es, y así de sencilla y profunda es la canción de Cata Raybaud.