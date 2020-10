Los Carabajal no pararán hasta fin de año

18/10/2020 - 21:09 Pura Vida

“Leyenda” es el nombre del más reciente disco y del espectáculo de un solicitado y nuevo show streaming de Los Carabajal, que realizarán el próximo sábado 31, a las 21. “Cali”, “Musha” y Walter Carabajal y Blas Sansierra reversionarán clásicos de su repertorio, estrenarán composiciones y destinarán un bloque “a la carta”, solicitados por su público en las redes.

En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, “Musha” habló acerca del concierto y adelantó la actividad que desarrollarán hasta fines del 2020.

¿Cuáles son las características del concierto online?

Vamos a cantar algunos temas del disco “Leyendas”, pero a la vez, por nuestras redes, dimos la posibilidad de que la gente elija la canción que quiera escuchar. El público votó con una diversidad. Hay gente que pidió “La Telesita”, “La pockoypacha”. Supongo que la gente que solicita esos temas es de la primera época de Los Carabajal. Después, piden “La pucha con el hombre”, “La mesa”, “Zamba para un bohemio guitarrero”, “Cuando me abandone el alma”, “Para que se borren mis penas”. Hay un recorrido de generaciones que nos dan una muestra de la gente que sigue a Los Carabajal. Hay cincuenta canciones pedidas. Tenemos que seleccionar las más votadas. Y las más votadas están siendo “Cuando me abandone el alma”, “Zamba para un bohemio guitarrero”, “Romance de aquel hijo” y “La pucha con el hombre”. “Leyendas y clásicos”.

¿Qué sienten al ver esta respuesta masiva al pedirle esos clásicos y los nuevos temas?

Nos pone felices porque en este paso por la vida, indudablemente, ha quedado una huella y a esa huella la gente la manifiesta con estos pedidos. Hay un antes, un ahora y un futuro en estas canciones porque, además, a las actuales también las piden. Lo mejor que nos puede pasar es saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos que es la mejor manera de tener una razón de ser estos 53 años de trabajo profesional, atravesando años y generaciones y que continúan siguiendo a Los Carabajal. La gente lo siente propio a Los Carabajal: quiero cantar, quiero escuchar, quiero sentir, quiero recordar.

¿De qué trata el tema que has compuesto con el poeta “Bebe” Ponti?

Es una zamba que se la dediqué a Miriam (Talone, su mujer). El “Bebe” Ponti hizo una poesía bellísima. “Bebe” Ponti tiene esa capacidad de interpretar al músico y volcar él toda su sabiduría en la pluma. La hemos titulado “Plenilunio de atardecer”. Es un título actual, hablando de amor con una palabra que es más conocida para las nuevas generaciones. Esto viene también a traer más cosas porque se está proyectando también hacer el documental de mi casamiento en Cosquín. Este tema, que lo está grabando “La Sacha Fuga”, que es un grupo de cuatro violines, lo va a cantar un joven no vidente que se llama Nahuel Ruiz Díaz, pero como ya hay un Nahuel su nombre artístico es Sebastián Ruiz. Es un ejecutante de la guitarra, que lo hace de una manera espectacular, con una voz hermosa. Hoy (por ayer) ya me pasaron la base y solo falta que ponga la voz Sebastián Ruiz. “Plenilunio del atardecer” será la música que acompañará el documental.

Qué bello es, en estos tiempos, poner como ejemplo tu propia historia de amor.

Nosotros somos los privilegiados. Miriam y yo somos los beneficiados en un hecho que se pueda transmitir ese mensaje de amor para este momento tan complicado y que, de repente, sea para reflexionar y para ver que hay un camino del amor por el cual podemos transitar y disfrutar de la vida. Es esa la intención. Nos tocó ser nosotros los protagonistas de eso, pero es para todos. Es para que a todos les llegue ese mensaje y, ojalá, sea un aporte para la paz, el amor, para manifestar la vida.

“Es doloroso que no podamos reencontrarnos con el público”

¿Qué novedades tienen de Jesús María y Cosquín 2021?

Jesús María ya dio a conocer que no se lo va a realizar. Se hará virtual. Y Cosquín está en la disyuntiva de cómo llevarlo adelante. Hace poco dio una charla Luis Barrera, que es el encargado de la programación, y le preguntaron qué iba a pasar con Cosquín. El respondió que todavía no está definido porque, aparte del streaming, hay una nueva modalidad: los autocines. Creo que están evaluando eso también si se puede hacer así o hacer con distanciamiento o si lo harán virtual. Cosquín todavía no tiene definido esa parte. Otros festivales del calendario de Córdoba ya dijeron que se realizarán en forma virtual. Lamentablemente, considero que es muy doloroso que no podamos reencontrarnos con los músicos y con el público. Habrá que esperar. ..l

Actuarán en La Rural

Con la producción de Eugenio Justiniano Artaza, “Nito”, Los Carabajal se prepara para debutar, en diciembre próximo, con un concierto en el Autocine de la Rural de Palermo, en Buenos Aires.

“Va a ser con un escenario, con una capacidad para 150 autos con cuatro personas por vehículos. Vamos a tener la posibilidad de subir a un escenario, cantar y se instalarán pantallas gigantes. Es otra de las experiencias que vamos a tener en diciembre”, adelantó “Musha”.

Carabajal está feliz con esta nueva experiencia que protagonizarán tras el streaming del sábado 31. “Vamos acomodándonos a los cambios que impone la actualidad que vivimos como consecuencia del coronavirus. Estamos felices de debutar, luego de 53 años de trayectoria, en esta modalidad del autocine. Seguimos el sendero para el cual hemos sido elegido, y que es un camino irrenunciable”, indicó “Musha”.l