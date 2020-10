El coronavirus pone en aprieto a los realities

19/10/2020 - 20:05 Pura Vida

Antes de que recrudeciera la cantidad de casos de coronavirus en la Argentina, la televisión estrenó, con la aplicación de medidas preventivas, el certamen Cantando 2020, en la pantalla de El Trece, pero al poco tiempo se registró el primer contagio, Florencia Torrente, a quien después se sumó Charlotte Caniggia, y ahora Lola Latorre, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, además de otra gente del equipo. Por eso fueron apareciendo reemplazos como el cantante Pablo Ruiz, a quien ayer se le dio de baja por haber burlado la cuarentena al participar de una fiesta clandestina.

Pero el Cantando no es el único reality en pantalla. MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce Santiago del Moro, debutó con gran éxito hace dos semanas y ya suma infectados de coronavirus. El primero fue El Polaco, para quien ya encontraron reemplazo en la actriz y cantante Natalie Pérez; y más tarde se agregó el nombre de Vicky Xipolitakis, quien aseguró que volverá con más fuerza una vez que cumpla con la semana de aislamiento y suponiendo que su reemplazo logre superar las pruebas de los jueces del certamen gastronómico.

Como se sabe este reality, a diferencia del Cantando, no sale en vivo, por lo que en la próxima semana aún podría verse la participación de ambos famosos. El programa tiene grabadas dos semanas de manera anticipada.

“Tomo coraje para grabarles este video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación, porque siempre tomé todos los recaudos, pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener”, comenzó diciendo Vicky en el video que compartió en sus redes sociales para hablar de su estado de salud, y haciendo referencia a Salvador, de casi dos años, fruto de su relación con su ex marido, Javier Naselli.

Y agregó: “Tengo tos seca, fiebre, cansancio corporal fuerte y a veces me falta el aire. Sé que tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también”.

Por otra parte, adelantó: “Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes. Los amo”.

Mientras tanto, en el Cantando 2020, Ángel de Brito, su conductor comunicó en sus redes que Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, serán reemplazados en los dos próximos ritmos por Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, quienes estuvieron presentes en la pista homenajeando a Gilda.

Lamentablemente Pablo Ruiz no podrá seguir reemplazando a Lucas Spadafora, ya que participó de una fiesta clandestina y fue separado del certamen de El Trece. Al respecto, el cantante, pidió disculpas por las complicaciones que ahora le está generando a la producción de Marcelo Tinelli. “¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, dijo Pablo a través de un video que subió a Instagram. Tinelli le agradeció su honestidad.