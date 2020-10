VIDEO | En un encuentro casual en Córdoba, el folclorista santiagueño, Miguel Carabajal, grabó con Javier Calamaro “Piedra y Camino”, la bella zamba de don Atahualpa Yupanque

21/10/2020 - 12:56 Camerino

El cantante santiagueño, Miguel Ángel Bruchmann Carabajal, artísticamente conocido como Miguel Carabajal, tocó el cielo con las manos cuando, en una peña en donde él actuaba, y de pura casualidad, se apareció Javier Calamaro en el lugar, se subió al escenario y le pidió para cantar juntos.

Te recomendamos: VIDEO | “La Cruza VL”, una banda del “folc-rock” del sur de Córdoba Capital que reivindica la memoria y la historia en cada una de sus composiciones

Así fue como, en ese proscenio coincidieron en interpretar

A partir de ese encuentro en el interior cordobés (Miguel está radicado en Córdoba) se gestó una gran amistad entre los artistas. Ahora, la versión de “Piedra y Camino” se va a lanzar por las plataformas digitales más conocidas desde este 25 de octubre.

“Es una historia muy linda porque la de Javier es una de esas amistades que ha surgido por decisión de la música. Yo andaba tocando contratado por una peña en el interior de Córdoba y del otro lado del Polideportivo había una fiesta grande donde lo habían contratado a él como número de la noche. Entonces llegaron a cenar mientras yo estaba en el escenario y en un momento se acercó y me pidió que cantemos algo juntos. Me temblaban las “chuncas” (piernas) de la emoción. Ahí me invitó a su escenario cuando le tocó ir a cantar y quedó la idea en los dos de grabar esta zamba que cantamos dos veces esa noche”, contó, emocionado, en una entrevista realizada por EL LIBERAL, vía Zoom.

Así como hizo dúo con Calamaro, también lo realizó con sus colegas “Cuti” Carabajal, el Dúo Coplanacu, Yamila Cafrune e Ibrahim Ferrer Jr.









Miguel cuenta con un estilo clásico, sencillo y lleno de contenido, logrando una sonoridad y un estilo propio.