VIDEO | “Ramón y Julia”, la ficción que prepara “Peteco” Carabajal inspirado en “Romeo y Julieta” y piensa llevar al cine

21/10/2020 - 17:04 Camerino

Williams Shakespeare nunca imaginó que su clásico “Romeo y Julieta” tendría una versión santiagueña, pero con ritmo de chacareras, con una historia enfocada en el romance y tragedia de adolescentes oriundos de Santiago del Estero que vivirán una historia similar al de los personajes de la obra del popular dramaturgo, poeta y actor inglés.

“Ramón y Julia” es el nombre de la película que prepara Carlos Oscar Carabajal, “Peteco”. Así como el Romeo y Julieta del también llamado “Bardo de Avon”, el Ramón y Julia del músico, cantante y pintor bandeño vivirán esa historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición familiar, harán prevalecer el dictado de sus corazones.

“Ramón y Julia” es, tal como lo anticipó a EL LIBERAL en una entrevista vía Zoom, es para “Peteco” Carabajal “otra forma de ver y de hacer algo con la chacarera. Es una suerte de Romeo y Julieta en Santiago del Estero. Esa sería una película de ficción donde, de alguna manera, el tema central en cuanto a lo musical y cultural, es la chacarera, pero en una historia de ficción, una historia de amor y tragedia; o sea, Romeo y Julieta trasladado a Santiago. Es la historia de una familia que llega a Santiago, provincia a la que hace mucho que no viene. Va con los hijos y entre los hijos viaje una adolescente de 16 años, que también nació en Santiago pero que hace muchos que no viajaba de Buenos Aires a Santiago. Allá se junta con una familia grande que tiene, de muchos primos, primas, tías, de risas, de comidas. Allí hay un primo, de 18 años, que se enamora de ella. Nunca la había conocido y que para él no representaba a una prima”, adelantó “Peteco” a EL LIBERAL.

Además de esa ficción, “Peteco” también piensa en filmar la segunda parte de “Chacarera”, filme que marcó su debut como productor en el cine. “Tenemos que hacer una segunda ya tomando la cosa desde Andrés Chazarreta hasta nuestros días. Haciendo hincapié en todos los artistas santiagueños que han hecho la historia de la chacarera y la cultura santiagueña. Tal vez sería más documental, pero siempre jugando con la artístico. La película tendría que ver más profundamente con ese viaje de vuelta hacia el origen, hacia África, pasando por Europa, por España principalmente, porque consecuencia de todo eso es la chacarera”.

En la entrevista, “Peteco” habló del streaming “Peteco por Peteco” que realizará el próximo 19 de noviembre. Además, se refirió a “Cien años de chacarera”, el libro que prepara, y evocó a Jacinto Piedra, de quien el próximo 25 de octubre se recordará los 29 años de su trágica muerte. Asimismo, rememoró al “Chango” Farías Gómez, con quien integró “Músicos Populares Argentinos”. Además, habló del nuevo tema que preparó para Alfredo Ábalos.