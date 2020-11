Silvestre prepara un show online con todo

09/11/2020 - 20:53 Pura Vida

Silvestre no descansa. José Luis Rodríguez, tal su nombre, desde Salta, en donde está radicado, desarrolla una intensa actividad como músico, actor y conductor televisivo.

Además de estar al frente del ciclo televisivo “Silvestre en la noche”, estrenó “Crimen, común y Silvestre”, un bloque de ficción con los crímenes más resonantes de la historia de Salta, transformó en miniserie a “La Cura”, filme que rodó en territorio salteño y grabó un disco de jazz con composiciones propias y éxitos internacionales versionados en español.

La producción discográfica de jazz es sucesora de “Romántico”, disco en donde le puso su voz a reconocidas canciones del folclore argentino.

Además, Silvestre, tras su paso por el Festival Nacional de La Salamanca, se animó a componer una chacarera. Fue así como gestó “Santiagueña de La Banda”, que posteriormente grabó con “Peteco” Carabajal e hizo un video que protagonizaron ambos músicos y Paula Buenvecino Capua y la dirección y filmación de Marcelo Cechetto.

En este tiempo de pandemia, en donde aflora la fertilidad creativa, el recordado intérprete de composiciones que cantaron generaciones confirmó que el 12 de diciembre próximo, a las 22, realizará un concierto por streaming, denominado “Enamórate de mí”, en donde hará un recorrido por todos sus clásicos “y algunas novedades”, tal como le dijo a EL LIBERAL .

El streaming

Sobre el concierto online del próximo 12 de diciembre, Silvestre destacó a EL LIBERAL: “En Salta, donde vivo, tengo un programa de televisión en un canal de esta provincia. He llegado a un arreglo con el dueño de la emisora para que me prestara las instalaciones para hacer un streaming no sé si diferente, pero sí aggiornado al común de los streaming que están haciendo los demás artistas desde sus hogares. Yo cuento con esa ventaja de trabajar en el canal y para que no sea una cosa totalmente casera hablemos con el dueño, Javier Matus, para que me facilitara las instalaciones. También hablé con Rodolfo Soria, que se dedica mucho al folclore en Salta. Soria será como un maestro de ceremonia”.

Silvestre puntualizó que en sus show interpretará los clásicos de su repertorio, además de adelantar canciones de su nuevo disco con inolvidables composiciones de jazz versionadas con su particular estilo.

El también actor está feliz de poder concretar estos proyectos más allá de las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus.