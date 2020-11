Morelo vuelve con todo

14/11/2020 - 20:00 Pura Vida

Mientras se prepara para el concierto streaming que brindará el próximo 13 de diciembre, desde el Movistar Arena, Marcela Morelo presentó “No podrás”.

Marcela Morelo, una de las voces más poderosas de Argentina, dio conocer “No podrás”, su nuevo single y videoclip.

Letrista y compositora, Morelo despliega todo su talento como intérprete en esta versión del clásico del pop latino, brindándonos una canción bailable con su sello único.

El videoclip producido por Malasangre y dirigido por Facu Plaga se apoya en el carisma de Marcela acompañada por las magias de David Gregory en la dirección de fotografía.

“No podrás” es un fresco y divertido anticipo del nuevo álbum de Marcela, producido en colaboración con Rodolfo Lugo, que tendrá su presentación oficial en un show por streaming desde el Movistar Arena el próximo 13 de diciembre.

En palabras de Marcela: “Esta es una de las canciones que me acompañaron cuando mis días no eran como los que tengo hoy.”

“¡Me llena de alegría contarles que este viernes sale a la luz No podrás! Fue un año fuera de lo común, donde nos vimos forzados a cambiar muchas cosas, pero el amor por la música se mantuvo intacto y pudimos darle forma a este proyecto hermoso”, escribió la artista en sus redes antes del lanzamiento.

En declaraciones a Cadena 3, la cantautora destacó: “Hicimos muchas cosas en este periodo y, entre lo que hicimos, fue un nuevo disco. Es la primera vez que damos a conocer el disco. Es un disco conceptual que no tiene canciones que hayamos hecho con rodo y es fuerte para mi. Estoy contenta, excitada y feliz de poder sacar un disco ante todo lo que pasa”.

La canción de Cristian Castro

Una de las canciones del disco, que ya fue dada a conocer, es una reversión de “No podrás” de Cristian Castro.

“Rodolfo (esposo) es mi mano derecha, el que me incentiva a hacer todo y me dijo por qué no grababa estas canciones que habían sido tan importantes para mí”, resaltó en su conversación con periodistas de la emisora cordobesa.

Además, comentó que cuando estaba grabando el tema de Cristian Castro, entró en el lugar y lo invitó a cantar con ella.

“Con un amor total grabó conmigo. A medida que grabábamos fuimos dando a conocer las canciones al equipo y acá estamos”, agregó.

Concierto online

También adelantó su primer show en streaming el próximo 13 de diciembre, día que también es su cumpleaños.

“Es muy especial porque además de presentar el disco es mi cumpleaños. Es todo muy estreno y especial para mi”, explicó.

La transmisión será desde el Movistar Arena desde las 20 de ese día.

“Estrenaremos este nuevo formato de hacer show, sin público pero bueno. Ahí vamos a estar todos con mucho entusiasmo. La semana que viene van a estar las entradas a la venta”, expresó.

Dedicada a la música

Su vida estuvo siempre dedicada a la música. A los siete años comenzó con los estudios de guitarra clásica interpretando ritmos nacionales como el folclore argentino, boleros y cobres.

A los 18 años comenzó a componer sus primeras canciones. Se inició en el medio cantando un jingle publicitario, a lo que luego se dedicó por unos años. Luego se dedicó a cantar en pub’s de la ciudad de Buenos Aires.