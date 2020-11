Impiadoso ataque de Mariana Nannis a Bonelli

23/11/2020 - 06:08 Pura Vida

Mariana Nannis ataca de nuevo y su blanco favorio vuelve a ser Sofía Bonelli, la actual novia de Claudio Caniggia, ex de Nannis.

Nannis atacó nuevamente a la nueva pareja del “Pájaro” a través de sus historias de Instagram: “Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugías no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Largá el Photoshop y los filtros!!!”

Después de compartir los videos acompañados por la canción “Mentirosa”, Nannis se puso en contacto con Ángel de Brito en “Los ángeles de la mañana” y se refirió a la sexualidad de Bonelli de manera repudiable: “Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente”.

La respuesta de Bonelli

Bonelli decidió contestarle desde México con un mensaje a Andrea Taboada: “Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, yo me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar”.