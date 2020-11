“Peteco” reveló cómo nació “La canción del Brujito”, tributo a Maradona

27/11/2020 - 21:52 Pura Vida

Carlos Oscar “Peteco” Carabajal fue un adelantado en esto de homenajear a Diego Armando Maradona con temas en los cuales se brindan pinceladas de la vida y obra del astro del fútbol argentino recientemente fallecido. “La canción del Brujito” es, quizás, la primera de todas aquellas que después vinieron en las voces de Rodrigo (“La mano de Dios”), Andrés Calamaro (“Maradona”), Los Piojos (“Maradó”), Manu Chao (“Santa Maradona” y “La vida tómbola”), “Pocho La Pantera” (“Maradona no perdona”), Los Cafres (“Capitán Pelusa”), Las Pastillas del Abuelo (“¿Qué es Dios?” y Attaque 77 (“Francotirador”).

“Peteco”, en una entrevista con EL LIBERAL, reveló cómo se inspiró para escribir “La canción del Brujito”.

¿Cómo nació “La canción del Brujito”?

La hice en 1986. Yo tenía una melodía sin ninguna temática en especial. Cuando la Argentina juega con Inglaterra en el Mundial 86, donde Maradona hace los dos goles, uno con ‘la mano de Dios’ y el otro cuando arranca de mitad de cancha, yo lo estaba viendo solo al partido. En el segundo gol, cuando él arranca desde la mitad de la cancha, yo me siento en la cama como algo que se está por venir algo importante. Yo, que he jugado al fútbol, he sentido eso. A partir de ahí, he decidido que a esa melodía le iba a poner una letra que tenga que ver con ese toque distinto que tienen determinadas personas que se da muy de vez en cuando. Esa ha sido una idea que me ha llevado a dedicarle una canción. Pero en ese momento no había en mí ningún tipo de especulación que tuviera que ver con hacerle un estribillo pegajoso, un estribillo entrador y nombrándolo a él. En la canción ni lo nombro. Es un homenaje, más que nada, a la gracia que reciben algunas personas, cualquiera sea la tarea que tengan que hacer.

Ahí está esa estrofa que dice “Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón, no los olvides nunca juega por ellos.”

Ese es, de alguna manera, el mensaje compañero, el mensaje de identidad, de memoria, de saber de qué lado uno está y siempre le gustaría que alguien que tenga la posibilidad y la llegada que ha tenido Maradona tenga la conciencia para acordarse siempre de su origen. Maradona, en ese sentido, nunca ha defraudado. Víctor Hugo Morales contaba que cuando uno conoce al Maradona íntimo descubre que es un pan de Dios. Es muy difícil ser un pan de Dios hoy en día, y mucho más en este mundo. En eso, Maradona ha sido inquebrantable. Siempre ha sido un compañero que ha tenido conciencia de eso. Aunque no haya tenido la supuesta cosa culta, si se quiere, pero él tenía una inteligencia superior. Maradona llevaba consigo la memoria del hambre y la memoria de los pobres y la memoria de miles de personas que depositaban en él esa pequeña o gran esperanza. Y él nunca ha defraudado con respecto a eso. Siempre ha jugado incluso, a veces, hasta en inferioridad de condiciones, con el corazón por responder a eso que depositaban en él. Y eso lo ha hecho distinto.l