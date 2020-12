Oliva y Cóppola se sacaron chispas en la tele

15/12/2020 - 20:06 Pura Vida

“Te disculpo, obvio. Me quedo tranquila con que leíste mi mensaje, con que sí te llamé. Sé que no pudiste hacer nada, sé que era muy complicado pasar por arriba de las chicas (Dalma y Gianinna Maradona). Está todo bien”. Con esas palabras, Rocío Oliva se mostró comprensiva con la actitud de Guillermo Cóppola, otro de los cercanos a Diego Maradona, a los que había enviado mensajes por whatsapp y llamado aquella madrugada en la que el cuerpo del Diez era despedido en la Casa Rosada, y ella no pudo ingresar.

Al escucharla contar nuevamente su fastidio, Cóppola se comunicó por teléfono con el programa “Polémica en el bar”, adonde Rocío es panelista, para aclarar que no tuvo mala voluntad, sino que hubo otros cientos de llamados y mensajes que tampoco contestó en ese mismo momento.

Y en ese contexto, el exrepresentante de Maradona le lanzó una chicana a la futbolista. “Sabés qué, Rocío. Cuando fue tu problemita que viniste de un viaje y tuviste un inconveniente en Ezeiza. Yo lo que dije fue ‘habrá sido porque discutieron’. No porque haya pensado que te hayas llevado algo de Diego que no correspondía... Esa fue mi actitud. Porque yo viví muchas cosas”, le reprochó Guillermo, en referencia a la vieja denuncia por robo que Maradona había lanzado desde Dubai contra Rocío.

Y Oliva se defendió: “Yo tampoco tengo otra cosa mala que decir de vos. Sí quería aclarar que había intentado por todos los caminos poder entrar a despedir a Diego...Sé que no pudiste hacer nada. No hay ningún problema ni reproche. Creo que está todo claro”.