Artistas santiagueños se animan a hacer un balance de lo vivido y a revelar sus deseos para el próximo año

30/12/2020 - 20:20 Pura Vida

No hay una sola persona que no ponga el acento en lo difícil que ha sido a lo largo del 2020 encontrarle el lado positivo a lo que se estaba viviendo. Para algunos, este año podría servirnos si lo asumimos como una “bisagra”, para dejar atrás todo lo que nos dimos cuenta que estábamos haciéndolo mal. Otros reconocen el miedo que les generó el virus. Y todos esperan que lo que viene sea mejor, y que las cosas se acomoden pronto.

Roberto Cantos (Dúo Coplanacu)

LA CONFIANZA PUESTA EN EL SER HUMANO

“Balancear el 2020 es tan difícil y complejo como la experiencia de haberlo atravesado. Creo que de a poco y por mucho tiempo iremos sacando conclusiones acerca de lo que nos dejó este año. No sé si será un año “bisagra” para la humanidad, ojalá que sí porque si no querrá decir que no hemos aprendido nada.

En lo personal, la experiencia ha sido extraña, por momentos difícil y en algún sentido enriquecedora. Creo que para los niños y los jóvenes ha sido más complicado, en el tema de la educación y la sociabilidad sobre todo. Se ha muerto mucha gente y esto supone un dolor inimaginable.

Respecto de la naturaleza hubo un gran “descanso” de las contaminaciones, de las explotaciones indiscriminadas de recursos. Hubo un parate general y seguro singular dentro de cada uno. Bajar un cambio o dos seguro nos ha hecho bien. Estar más tiempo con la familia, pensar más, sentir más, habrán sido desafíos u oportunidades que para quien pudo o supo aprovecharlas, generarán cambios que seguro nos harán mejores.

En lo laboral, todo se desactivó y quién sabe cuándo se activará. Se dijo desde el principio que el laburo artístico era lo último que se activaría y parece que es así nomás. Iremos viendo cómo reinsertarnos sin desesperación y con conciencia.

Para el 2021 lo que espero es que volvamos aunque sea de a poco a una ‘nueva normalidad’ con valores resignificados o redimensionados, con mayor cuidado de nosotros mismos y valorar la naturaleza en su verdadera dimensión. Tengo esperanza, confío en el ser humano y su capacidad de aprender. ¡Chau 2020! No hay mucho para agradecerte. Nunca, pero nunca te olvidaremos”.

Javier Núñez (Los Sones Santiagueños)

HA SIDO UN AÑO DE CAMBIO DE PLANES

“El 2020 ha sido para nosotros una etapa de nuevas apuestas, de nuevas experiencias, de planes que, como todos, hemos tenido que cambiarlos, postergarlos, o empezar otros nuevos. Este año nos ha ayudado mucho a concentrarnos, a corregir cosas, y a saber adónde estamos parados. Creo que eso nos ha pasado a todas las personas. Por suerte, estamos rodeados de música y no nos quedamos sin hacer nada. Como grupo, nos hemos dedicado a hacer campaña con nuestro disco ‘Para enamorarte’, al que le está yendo muy bien, y hasta está postulado para los premios Gardel, lo que nos hace saber que ha sido escuchado y eso ya es un logro para nosotros.

Al 2021 lo recibiremos con esperanza de que todo va a mejorar. Estamos armando nuevas canciones, preparando nuevos proyectos. No quiero terminar el año sin agradecer a los que nos acompañan siempre: Luis Silva (bajo), Pablo Ríos (guitarra), Mario Varas (piano), Maximiliano Coronel (percusión), Marcelo Ceccheto (producción y videos), Yan Pilan; y a nuestros padres porque sin ellos nuestro proyecto no podría salir adelante. Espero que el 2021 sea un buen año para todos”.

Manolo Herrera (Las Sachaguitarras Atamisqueñas)

LA BENDICIÓN DE QUE EL VIRUS NO TOCÓ A LA FAMILIA

“Si tenemos que hablar de este año creo que no hay mucho para decir porque en lo personal es como que ¡no he sentido cuándo ha llegado! Me ha tocado cuidar a la familia. He sido el único al que le ha tocado salir a hacer las cosas de la casa, las compras, no sólo para mí sino también para mi mamá, porque la cuidamos mucho a la ‘mami Magui’ y como mi casa está pegadita a la de ella, me tocaba esa tarea. Por suerte he tenido la bendición, la gracia de Dios de que el virus no ha llegado hasta la familia.

Este último día del año lo estamos transitando esperanzados de que se vaya prontito y que el que viene, aunque sé que no va a ser tan de repente, cuando se acomode nos permita empezar a hacer las cosas que habíamos soñado y proyectado, y no se han podido realizar. Hay muchos planes con la música, y también con la familia, además de la fiesta de Las Sacha, que se hace en julio, y que este año no fue posible.

Nos queda hacer el esfuerzo para no bajar los brazos, para seguir siempre adelante, pensando en que todo saldrá mejor”.

Néstor Garnica

RECONOCER EL MIEDO Y SEGUIR EN MOVIMIENTO

“Un año durísimo. No voy a decir que sirvió para componer, pero sí para estar más tiempo con el violín y preparar muchas cosas. También nos permitió estar más con la familia, sin tantas actividades y apuros. Ahora estamos expectantes a ver qué va a pasar. Se espera una segunda cepa de este virus, en España ya hablan de una tercera, y yo, la verdad que estoy temeroso. Tuve Covid-19, soy asintomático, pero nadie es de fierro. Si bien me fortalecieron bastante más los médicos, este es un bicho que no perdona.

En lo laboral, tengo posibilidad de viajar al Norte. Si fuese soltero no lo pensaría, me largaría a andar como lo hacía antes de mis tres hijos, pero sinceramente tengo muchísimo temor.

Mientras, sigo haciendo música y esperando un mejor momento. No queda otra. Tenemos una vacuna, esperemos que sea el remedio. Paciencia y a seguir esperando. Lamentablemente es lo que nos toca vivir. Un abrazo a todos los santiagueños y espero poder verlos pronto”.

Franco Ramírez

UN AÑO MUY DURO, CON UNA BUENA: UNA NUEVA LEY

“El 2020 ha sido una cagada, la verdad; mucha muerte, mucha oscuridad, mucha pérdida sobre todo. Particularmente yo he tenido muchas pérdidas. Como laburante de la música también lo hemos padecido. Igual creo que algo nos tiene que enseñar. Nos tiene que dejar marcado a fuego esto de la solidaridad, de compartir con recaudos, de la empatía. Despedimos este año con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es otro derechos que se gana; una buena. Y no hay mucho brillo en este año. Me encantaría poder decir otra cosa, pero la verdad es que hemos estado para el or..., mucha gente, y desde ahí vamos a aprender. Esto tiene que servir. Estoy deseando que se venga un año hermoso, sin pandemia, que como seres humanos aprendamos algo. No tengo mucha expectativa porque fue un año duro, duro. Y con el poco positivismo que me queda espero que haya más trabajo, más amor, paz, y desde ahí construir algo mejor”.

“Cuti” Carabajal

TRATAR DE ESTAR BIEN, PESE A LOS PROBLEMAS

“Este año estuvimos cuidándonos, haciendo caso a todas las recomendaciones. Yo me vine a Santiago con mi compañera, a la casita que tenemos en el barrio San Carlos, en La Banda. Preferimos estar acá antes que en un departamento en Buenos Aires, donde residimos. Y la verdad es que fue positivo esto porque hay más espacio, más aire, mucho sol, árboles, pájaros, lo pasamos bien. Por otro lado, también sufrimos por lo que ha pasado: hemos perdido una sobrina, Marcela Carabajal, con esta pandemia... Esperamos que el 2021 mejore todo, que la gente pueda andar ya, que ya no haya problema de nada; que con las vacunas se solucione todo y podamos los cantores retomar las actividades, viajar, llevar la música por todos lados, en mi caso con Roberto, que viajamos por todo el país. Deseo un feliz año a todos, a pesar de los problemas, tratemos de estar bien, mejor, y de a poquito se irá solucionando todo”.