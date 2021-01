Aparecen algas verdes en el Dique Frontal y hay mortandad de animales

15/01/2021 - 23:57 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Ante la situación que se advierte en estos días en las aguas del Embalse Río Hondo con la aparición de algas en estado de descomposición y un color verde muy pronunciado, el director del Instituto de Investigación Aplicado en Hidrobiologia “Ing. Néstor Ledesma”, el Lic. Sergio Saltz, brindó precisiones sobre el fenómeno.

“Venimos trabajando con el seguimiento y el monitoreo permanente desde el instituto. La situación del Embalse de los últimos días es un fenómeno que no es nuevo y que ocurre siempre a mediado de enero por el nivel de radiación e insolación que tenemos y se combina con las lluvias que se genera en este tiempo”, expresó.

Más adelante amplió: “Estamos ante un escenario de contaminación difusa de las corrientes que vienen de los campos que tratan sus tierras con fertilizantes y eso genera los aportes de los nutrientes fósforo y nitrógeno y producen una explosión demográfica en la población de algas (Blum de Algas)”, afirmó Saltz.

Agregó: “Cuando se registran grandes concentraciones se produce una toxina por diferentes motivos y esto genera mortalidad por ingesta en las poblaciones de riesgo”.

Por último concluyó: “Los primeros que son impactados por este fenómeno son las aves que no se alimentan de algas pero se alimentan de macro crustaceos y almejas que están filtrando estas algas y por una cuestión lógica de cadena alimenticia se mueren y si aparece un can y se come esa ave el animal termina muriendo. Con respecto a los vacunos toman agua, ingieren toxinas en cantidades y también se muere”.

Cabe destacar que se encuentra trabajando en forma integral y articulando acciones entre el Intituto de Investigación Aplicado y el programa de Monitoreo y Alerta Temprana cuya coordinación está a cargo del funcionario provincial.

Por su parte, el municipio informó que se recomienda no bañarse en zonas de “manchas” verdes hasta que se normalice el fenómeno. Cabe destacar que esta situación solo se da en zonas costeras y no en toda la masa de agua del Embalse.l