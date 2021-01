“Juancho” Carabajal tras ganar el Martín Fierro: “Una caricia al corazón, al alma”

17/01/2021 - 02:25 Pura Vida

“En este momento particular de mi vida, recibir este Martín Fierro es como una caricia al corazón, al alma. Reconforta saber que uno ha andado por buen camino haciendo las cosas, pero fundamentalmente yo quiero agradecer a los propietarios de la radio, al licenciado Gustavo Eduardo Ick y al doctor Néstor Carlos Ick porque ellos son los que han confiado en mí sin haber firmado ningún papel”.

Quien, emocionado y agradecido, se expresa de esta manera es el locutor y periodista santiagueño Juan Manuel Carabajal tras haber recibido el Martín Fierro Federal en el rubro Labor Animación Conducción Masculina por “Con Aire de Radio”, programa que se emite por FM Panorama.

“Yo estoy jubilado y cuando me voy a hablar para ver qué hacer me dice, palabra que me quedó grabada, “ustedes son animales de radio, por mí y por Rogelio (Llapur). Ese fue el contrato que firmé, la palabra, y la palabra para mí tiene mucho más valor que algo escrito. Por eso creo que, más allá de este reconocimiento, si no hubiera sido por la radio en que la estoy, por mis compañeros, no se nota lo que vos haces. Cuando te apoyan, cuando están con vos tiene un valor muy particular. Y llega (el Martín Fierro) en un momento muy especial de mi vida”, destacó “Juancho” en una entrevista con EL LIBERAL .

En esta entrega de los Martín Fierro, que en cumplimiento de protocolos establecidos por la pandemia del coronavirus se realizó en forma online, estuvieron nominados Canal 7 de Santiago del Estero con “Libertad de Opinión” como Mejor Programa Periodístico. Este ciclo está conducido por Rogelio Llapur y cuenta con la participación de los periodistas Carlos Gómez, Roberto Ayala y Rafael Fano.

A su vez, la programación de Radio Panorama se ganó el reconocimiento de Aptra con tres ciclos. “Tiempo para compartir”, que con un destacado equipo de periodistas y columnistas, nutre la mañana con noticias, comentarios, entretenimiento, y móviles que recorren la ciudad Capital, y de 12.30 a 13.30 permite seguir la transmisión desde una pantalla chica, ya que se encienden las cámaras del Canal 14 de TIC para emitir su último segmento.

Y el segundo, “Pago donde nací”, el programa de raíz folclórica que lidera la audiencia de la siesta, desde el 100.1 del dial, de la mano de su conductor Walter Díaz.

Por su parte, Juan Manuel Carabajal, referente de la radiofonía santiagueña, actualmente al frente del programa vespertino “Con aire de radio”, de 16 a 20, se hizo acreedor a la nominación a Labor Animación Conducción Masculina, galardón que anoche conquistó y se siente orgulloso y agradecido por el reconocimiento que le hizo la institución que preside Luis Ventura.