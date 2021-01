VIDEO | Foo Fighters lanzó Waiting on a War, tercer adelanto de “Medicine at midnight”

20/01/2021 - 15:51 Camerino

Pisándole los talones a "No Son of Mine", Foo Fighters lanzó “Medicine at Midnight".

Foo Fighters publicará su nuevo álbum, 'Medicine at Midnight', el 5 de febrero. El décimo álbum de estudio de la banda liderada por Dave Grohl es un trabajo producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, diseñado por Darrell Thorp y mezclado por Mark 'Spike' Stent.

La banda celebra el 51 cumpleaños de Dave Grohl publicando su nuevo single, 'Waiting on a War', un tema que forma parte de su nuevo trabajo. Una composición con un peso emocional puesto inspirado en una anécdota personal del vocalista y guitarrista.

Si "Waiting on a War" parece tener un peso especialmente emocional en sus letras, bueno, es porque lo tiene. Dave Grohl relata la anécdota personal que inspiró la canción: “El otoño pasado, mientras conducía a mi hija a la escuela, se volvió hacia mí y me preguntó: "Papá, ¿va a haber una guerra?". Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que ella ahora estaba viviendo bajo la misma nube oscura que yo había sentido hace 40 años. Escribí “Waiting on a War” ese mismo día”.

“Todos los días esperando que caiga el cielo. ¿Hay más en esto que eso? ¿Hay más en esto que solo esperar una guerra? Porque necesito más. Todos lo hacemos. Esta canción fue escrita por mi hija, Harper, que merece un futuro, como todos los niños”, dijo.

“Medicine at Midnight” (a la venta el 5 de febrero) es producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, diseñado por Darrell Thorp y mezclado por Mark “Spike” Stent, y contiene las siguientes nueve canciones en 37 minutos:





Making a Fire





Shame Shame





Cloudspotter





Waiting on a War





Medicine at Midnight





No Son of Mine





Holding Poison





Chasing Birds





Love Dies Young