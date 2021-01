Sergio Lapegüe fue internado por coronavirus: “Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus”

25/01/2021 - 11:31 Pura Vida

El periodista Sergio Lapegüe contrajo coronavirus y se sumó a la lista de famosos que en los últimos días fue afectado por el virus.

El conductor fue internado en el Sanatorio Juncal de Temperley, provincia de Buenos Aires, y crece la preocupación por su asma.

"Covid positivo con internación incluida en el Sanatorio Juncal de Temperley para Sergio Lapegüe. Tiene el virus en el pulmón derecho. Es asmático", indicó el periodista Pablo Montagna a través de sus redes sociales.

Luego de esto, Sergio Lapegüe hizo el anuncio en sus redes sociales, donde contó un poco como se encuentra su estado de salud. "Y un día me tocó a mí… Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor", arrancó su relato Sergio antes de continuar: "A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llamé al otro día a mi neumonologo, fui al sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambió. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya... ¡muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!".

En Nosotros a la Mañana, Ariel Wolman explicó que, al ser un paciente de riesgo, Lapegüe recibirá un tratamiento de plasma como precaución.

Lapegüe regresó hace pocos días de sus vacaciones con familia y amigos en República Dominicana. D

esde su cuenta de Instagram, definió ese viaje como "Las mejores vacaciones que pasamos con mi familia y nuestros amigos". Tras un 2020 agitado por su rol como periodista en medio de la pandemia, admitió que tuvo que "frenar un poco" por estrés. “Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!”, había expresado.

Luego decidió tomarse unos días para pasar acompañado con familia y amigos en República Domicana. "Ahí disfrutamos del sol y del mar. De las charlas interminables. De las risas cómplices. De la pirámide imperfecta pero cada año más alta. De nuestras locuras sanas. De dormir sin límite de tiempo. De cada día hacer nuestro entrenamiento”, expresó. Y continuó: “Pasan los años y las experiencias se agigantan. Los cuatro fuimos al mismo colegio. Crecimos juntos. Nos casamos. Nuestros hijos crecieron y también son amigos. Se sumaron sus parejas. Y vamos por más....La familia se agranda y con ella nuestra unión. Ya estamos otra vez en casa... ¡Soñando lo que viene!”, había escrito el pasado 19 de enero en su cuenta de Instagram.

En agosto de 2020, Lapegüe debió aislarse e hisoparse luego de darse a conocer el positivo de su compañero de noticiero, Roxy Vázquez. Al ser considerado contacto estrecho, el periodista se sometió al test, que en ese momento le dio negativo. En esa ocasión, teniendo en cuenta que es asmático, y por ende paciente de riesgo, también lo sometieron a varios exámenes de carácter preventivo para averiguar si tuvo contacto con el virus. Afortunadamente, en ese momento fue sólo un susto: "Lo repito siempre, a veces como un loro, por favor seamos cuidadosos, distancia social, lavado de manos, es lo único que podemos hacer para protegernos. Nadie está exento de estar contagiado. Juntos podemos derrotar al virus. Solo debemos ser responsables".