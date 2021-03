Julián Gil luchará por el amor de su vida en “¿Qué le pasa a mi familia?” y espera la gala de los EMMY

08/03/2021 - 09:49 Camerino

Luego de estelarizar "Por amar sin Ley" y una participación en "Médicos línea de vida", el actor Julián Gil vuelve a las telenovelas de la mano del productor Juan Osorio en ¿Qué le pasa a mi familia?, estelarizada también por Mane de la Parra, Eva Cedeño y Diana Bracho.

En esta divertida historia, Julián interpreta a 'Carlos Iturbide', el presidente de una empresa de moda y calzado en Guanajuato. Su vida está por cambiar ya que quiere casarse con el antiguo amor de su vida, la presentadora de televisión Ofelia del Olmo (Lisette Morelos). "Es un hombre que vino de un nivel económico bajo pero a través de mucho esfuerzo y sacrificio logró hacerse de una gran fortuna. Es padre de Patricio Iturbide (Mane de la Parra), pero también tiene una relación fracturada con él ya que desde hace años que no comparten. Lucha por su amor. Es jefe de Regina Rueda, personaje interpretado por Eva Cedeño a la que considera su mano derecha. Esta gran telenovela del productor Juan Osorio, te hace reflexionar sobre el amor y la unión familiar", señaló Gil.





El exitoso melodrama "¿Qué le pasa a mi Familia?" es una historia, con tintes de comedia, que cuenta la vida de Luz Torres (Diana Bracho), madre de Regina Rueda (Eva Cedeño), una mujer viuda que dedica su vida a sacar adelante a sus tres hijos.

La canción oficial de la telenovela 'Es una locura', interpretada por Mane de la Parra y Emilio Osorio, se ha convertido en las favoritas del público y donde estas estrellas unen sus voces al ritmo del género pop latino.

Está gran producción de Juan Osorio cuenta con las actuaciones estelares de Mane de la Parra, Eva Cedeño, Julián Gil, Diana Bracho, César Évora, Rafael Inclán, Gonzalo Peña, Wendy de los Cobos, Gaby Platas, Emilio Osorio, Lisette Morelos, entre otros. Se transmite por el canal de Las Estrellas. Próximamente en Estados Unidos por Univision.





JUAN GIL A LOS EMMY

El cortometraje 'El miedo' dirigido por Jaime Segura y protagonizado por Juan Gil, recibió dos nominaciones al EMMY Suncoast Regiona', (The 44th Annual Suncoast Regional Emmy Awards) en las categorías 'Best Director', siendo la segunda nominación consecutiva de Segura, y 'Best Sound Design' donde ganó el premio Enrique Díaz.

"Cuando recibí la noticia no lo podía creer. Estoy muy feliz y emocionado por estas dos nominaciones al Emmy Suncoast Regional. Reconozco el trabajo de nuestro reconocido director Jaime Segura y de todo el equipo de producción y compañeros actores, que en medio de la pandemia y tomando las medidas de sanidad, me acompañaron en este proyecto. Estoy muy orgulloso de cada uno de todos y todas", señaló Julián.

Por su parte, el director Jaime Segura indicó: “Para mí haber podido sacar este proyecto adelante junto a un equipo tan talentoso, entregando lo mejor de cada uno por amor al arte en medio de la pandemia, es motivo de orgullo y satisfacción. Y aún más habiendo logrado estas dos honoríficas nominaciones. Gracias a Julián Gil quien creyó siempre en el proyecto y nos dio su confianza e incondicional apoyo". Con equipos reducidos y tomando las previsiones de seguridad respectivas, se filmó el cortometraje El miedo en la casa del actor Julián Gil en Miami. Las grabaciones tomaron tres días y aborda la historia de una familia durante la pandemia.

El guión fue escrito por Óscar Cortés y está dirigido por Jaime Segura, bajo la producción ejecutiva de Rafael Rodríguez y Jorge González, con la producción de Segura, Cortés, Juan Pablo Puentes y Julián Gil, quien también encabeza el elenco junto a Verónica Schneider y Alfredo Wolfermann. Son en total 30 involucrados entre crew y talento.

“La vida y la industria comienzan a arrancar con ciertas limitaciones, pero es el momento de ponerse creativos. Estamos felices de emprender este proyecto, es un producto de altísima calidad y una manera de demostrar que no todo está perdido, poco a poco nos vamos a ir activando”, afirmó Gil.

Entre las medidas sanitarias que se tomaron en la casa convertida en set, están el uso obligatorio de mascarillas (con excepciones puntuales), áreas para desinfectarse, lugares especiales para la espera, así como la entrada restringida solo para quienes estén estrictamente involucrados en cada escena.